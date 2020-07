Ein Lkw fuhr am Stauende auf und beschädigte zwei weitere Laster.

Weißenfels. Auf der A9 bei Weißenfels ereignete sich am frühen Montagnachmittag ein Folgeunfall mit einem Lkw, der zwei weitere beschädigte. Die Autobahn ist seit Stunden gesperrt.

Stundenlanger Stau auf A9 nach Unfall mit drei Lkw

Am Montag gegen 14,30 Uhr gab es nach Angaben der Polizei einen Stau in Fahrtrichtung München staute. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte dabei das Stauende zu spät, fuhr auf und beschädigte zwei Sattelzüge. Zwei Personen wurden beim Verkehrsunfall verletzt. Diese wurden in Krankenhäuser nach Weißenfels und Leipzig gebracht. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Auf der A9 bei Weißenfels ereignete sich am frühen Montagnachmittag ein Folgeunfall, in den drei Lkw verwickelt waren. Daraufhin musste die Autobahn für Stunden gesperrt werden. Foto: Polizei

Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn München voll gesperrt. Hierdurch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Weißenfels von der Autobahn abgeleitet.

Wie lange die Vollsperrung noch andauern wird kann die Autobahnpolizei am späten Nachmittag noch nicht sagen. Vor einer Verkehrsfreigabe müssen zwei Sattelzüge geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden.

Der Stau erstreckt sich über sechs Kilometer, auch die Umleitung ist überlastet.

