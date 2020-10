Wiederum war die Porzellankirche auf der Leuchtenburg in der dritten Oktoberwoche Veranstaltungsort für die Festwoche der Chöre, die im Jahr 2018 ins Leben gerufen wurde. Von Beginn an gehört die Chorvereinigung Täler zu den Singegemeinschaften der Region und aus ganz Mitteldeutschland, die mit ihren Darbietungen die Burgbesucher erfreuen.

Vergangenen Mittwoch bot der Chor unter der bewährten Leitung von Susann Seidel-Glück sein Programm dar. Ein Auftritt, der für die Frauen und Männer aus den Tälerdörfern, die bereits im 36. Jahr die Freude am volkskünstlerischen Schaffen teilen, in zweifacher Weise bedeutsam war.

Zum einen, so sagte es Moderatorin Veronika Walther-Koch, fühle man sich geehrt, dass man wieder eingeladen wurde und so nun schon zum festen Stamm des kleinen Festivals an dem schönen Ort gehöre. Zum anderen sei es in diesem Jahr, nach langer coronabedingter Probenpause der erste öffentliche Auftritt überhaupt. So habe man die Einladung gern angenommen, obwohl nur vier Proben unter freiem Himmel stattfanden. Es war eine Herausforderung. Denn statt der gewohnten Aufstellung der Stimmgruppen musste Abstand gehalten werden. Das bedeute, im Grunde müsse jeder solistische Qualitäten einbringen, so die Moderatorin.

Das Ergebnis war ein ganz neues Klangerlebnis. Das knapp einstündige Programm aus überwiegend mehrstimmigen Liedsätzen lebte von der Vielfalt der Melodien und den sauber artikulierten Texten. Die über Jahre kontinuierlich gepflegte Chorarbeit zahlte sich aus. Erfahrung und Sangesfreude paarten sich. Das „solistische Gefüge“ führte ein anspruchsvolles Konzert auf, das dank der guten Akustik in der Porzellankirche wunderbar zum Tragen kam. Dirigentin und Sängerschaft konnten sich aufeinander verlassen.

Das gemäß Hygienekonzept ausgedünnte Publikum honorierte das Ergebnis mit begeistertem Applaus.