Tag der offenen Gärten im Saale-Holzland am 5. September

Saale-Holzland. 21 Gartenbesitzer im Saale-Holzlandkreis werden am 5. September ihre Gartenparadiese für alle Interessierten öffnen.

Am 5. September ist Tag der „Offenen Gärten“ im Saale-Holzland-Kreis. Die Aktion findet in diesem Jahr ausnahmsweise erst im Spätsommer statt. Insgesamt öffnen 21 Gartenbesitzer im Landkreis ihre Gartenparadiese und laden zu anregenden Gartenspaziergängen ein, melden die Verantwortlichen.

Zum Prinzip: In jeder Region gibt es Eingangsgärten. Diese werden im Internet aufgelistet. In den Eingangsgärten erhalten Gäste die vollständige Liste aller geöffneten Gärten der Region für diesen Tag, inklusive eines Lageplans und Hinweisen zu den Gärten. Im Saale-Holzland-Kreis werden in diesem Jahr erneut drei Eingangsgärten geöffnet sein. Ein Unkostenbeitrag von 3 Euro wird vor Ort erhoben.

Die Eingangsgärten sind: Für die Region Eisenberg der Garten der Familie Wiesner, Oststraße 21 in Eisenberg (Parkplatz an der B7, Ortsausgang Richtung Gera). Für die Region Stadtroda/Tälerdörfer der Garten der Familie Kattein, Zeitzgrundblick 1 in Stadtroda (Wohngebiet Siechtal ) und für die Region Kahla der Garten der Familie Hoffmann in der Dorfstraße 40 (Jugendhilfeeinrichtung) in Altenberga.

Weitere Informationen auf der Internetseite: www.offene-gaerten-thueringen.de