In Thalbürgel wurde am Freitag der Grundstein für das neue, barrierefreie Gemeindezentrum gelegt. Pfarrer Eckhard Waschnewski (links) führte durch die Andacht, an der viele Ehrengäste, teilnahmen, darunter der Thüringer Ministerpräsident, Bodo Ramelow, der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Mario Voigt (von rechts).