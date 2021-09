„The Gregorian Voices“ geben Konzert in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Karten gibt es in der Kurverwaltung Bad Klosterlausnitz

„The Gregorian Voices“ kommen in die Bad Klosterlausnitzer Klosterkirche. Am Dienstag, 7. September, 19 Uhr, gibt die Gruppe im Rahmen ihrer Tournee ein außergewöhnliches Konzert. Was diesen Chor von anderen unterscheidet: Die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle werden durch Pop-Songs bereichert und neu belebt. Eindrucksvoll werden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert. Eintrittskarten für das Konzert gibt es in der Kurverwaltung Bad Klosterlausnitz, bei Buch Herold in Hermsdorf sowie in der Touristinformation in Stadtroda.