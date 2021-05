Triosonate erklingt am Pfingstsonntag in Hermsdorf

Hermsdorf. Gottesdienst mit Musik in Hermsdorfer Salvatorkirche

Musik erklingt am Sonntag, 23. Mai, in der Salvatorkirche von Hermsdorf, wohin die evangelische Kirchengemeinde einlädt zum Pfingstgottesdienst. Feierlich ausgestaltet wird dieser Festgottesdienst mit drei Sätzen aus einer Triosonate von Johann Christoph Pepusch (1667-1752). Musizieren werden Katharina Reinhard (Querflöte), Claudia Eisentraut (Altblockflöte) und Kantor Every Zabel (Cembalo).

Johann Christoph Pepusch wurde 1667 als Sohn eines Pfarrers in Berlin geboren. Hier erhielt er seine erste musikalische Ausbildung, bevor er im Alter von 14 Jahren eine Stellung bei Hof antrat. 1698 ging er dann zunächst nach Amsterdam und 1704 etablierte er sich in London. Seine leider viel zu selten gespielten Werke erfreuen immer wieder die Herzen der Zuhörer. Die Predigt hält Pfarrer Stephan Elsässer.

Sonntag, 23. Mai, 10 Uhr, Salvatorkirche Hermsdorf; 9.40 Uhr fährt der Kirchenbus die bekannten Haltestellen an.