Über 1550 demonstrieren in Jena, Kahla und Hermsdorf

Etwa 400 Menschen haben am Montagabend in Kahla gegen die Energie-Politik und die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert.

Jena/Kahla/Hermsdorf. Am Montagabend gab es Proteste gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung. Was die Menschen in Jena, Kahla und Hermsdorf fürchten

Mehr als 1550 Menschen haben am Montagabend in Jena, Kahla und Hermsdorf demonstriert. Hintergrund ist die Ablehnung der Energiepolitik und der Coronapolitik der Bundesregierung sowie der Sanktionen gegen Russland. Laut der Polizeiinspektion Jena verliefen die Demonstrationen störungsfrei.

Gesang und Gebete in Jena

Am Holzmarkt in Jena fanden sich etwa 300 Demonstrantinnen und Demonstranten ein. Auf Transparenten waren Slogans zu lesen, die sich für „Frieden schaffen ohne Waffen“ einsetzten oder Unmut darüber zum Ausdruck brachten, dass Bürger „für die Profite der Energiekonzerne frieren“ müssen.

Der Umzug auf dem Grabenring begann am Holzmarkt. Foto: Thomas Beier

Dem Altersdurchschnitt nach könnten viele Leute bereits Teilnehmer der Montagsdemos zum Ende der DDR gewesen sein. Redner erinnerten zu Beginn an die Vorgeschichte des Ukrainekrieges, verurteilten aber auch den Angriff auf die Ukraine. Es wurde gebetet und gesungen.

Die Unzufriedenheit mit der Politik und das Gefühl, „aktiv werden zu müssen“, überwog etwaige Vorbehalte. Bloße Neugier, wer da sonst noch hingeht, gab es aber auch.

Verstärkt wurde der anschließende Gang durch die Stadt durch Menschen, die während der vergangenen Monate montags gegen die Corona-Politik demonstriert hatten. Diese Demos hatten zuletzt deutlich geringere Teilnehmerzahlen, nachdem sich auch der Thüringer Ministerpräsident gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gestellt hatte.

Demo in Kahla angemeldet

Im Gegensatz zu vorangegangen Demonstrationen in Kahla war die am Montagabend angemeldet. Circa 400 Menschen beteiligten sich an dem Protestzug durch die Innenstadt. Organisatoren waren Thomas Kreidt und Katrin Bauersachs. „Einer muss es machen und das Herz in die Hand nehmen, wenn wir für eine sichere und bezahlbare Zukunft eintreten wollen“, sagte Thomas Kreidt gegenüber dieser Zeitung.

Für den Protestzug vom Marktplatz vorbei am Bahnhof und dem Porzellanwerk sowie über die Franz-Lehmann-Straße zurück zum Markt hatte er ursprünglich 500 Teilnehmende angemeldet. Vergangene Woche hatte die Polizei etwa 300 Menschen gezählt.

Anders als in der vergangenen Woche führte die Demonstration nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 88. Lediglich das Sturmklingeln an Haustüren von bei der Demonstration mitlaufenden Kindern sorgte bei manchen Anwohnenden für Unmut.

Während der Demonstration wurden indes auch Spenden für die beiden Transparente gesammelt, die Kreidt vorab hatte herstellen lassen. Auf diesen stand: „Wir sind die Mitte der Gesellschaft! Die rote Linie ist überschritten!“ und „Wir sind die Konsequenz auf eure Inkompetenz“.

Rekordzahl in Hermsdorf

„Wir sind die rote Linie“, hieß es auch erneut auf dem Banner, das die inzwischen 51. Montagsdemonstration in Hermsdorf anführte. Mit etwa 850 Teilnehmenden,

Zur 51. Demonstration kamen am 26. September über 800 Menschen nach Hermsdorf. Nach dem Zug durch die Stadt gab es vor dem Stadthaus wie in jeder Woche ein offenes Mikrofon. Foto: Luise Giggel

wie Polizei und Veranstalter angeben, war es die bisher größte. Während in der vergangenen Woche noch der Kindertag als besonderer Themenschwerpunkt diente, ging es dieses Mal wieder verstärkt um den Krieg und die Energiepolitik der Bundesregierung. Am offenen Mikro wurden auch die Sozialleistungen für Ukrainerinnen und Ukrainer kritisiert.

Zwei Teilnehmer verlasen einen „öffentlichen Brief“, der an Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Ramelow adressiert werden soll. Darin fanden sich unter anderem die Forderungen, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und „mit beiden Staaten zu sprechen“, um den Frieden herzustellen sowie eine „lückenlose Aufarbeitung“ aller beschlossenen Corona-Maßnahmen im Hinblick auf Rechtssicherheit und die etwaige Verletzung von Grundrechten.

Für die kommende Woche wurde auch zur Teilnahme am Gemeinsamen Singen zum Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, in Hermsdorf aufgerufen.