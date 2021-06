Überladener Schwertransporter bei Hermsdorf gestoppt

Die Polizei führte Kontrollen am Hermsdorfer Kreuz durch (Symbolbild).

Hermsdorf Desolate Bremsen und leichtsinnige Sicherung provozieren Katastrophe

Die Kontrollgruppen der Autobahnpolizei führten am Mittwoch eine Schwerpunktkontrolle von Großraum- und Schwertransporten durch. Die Kontrollstelle war auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin am Hermsdorfer Kreuz eingerichtet. Es konnten zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen bei überbreiten und schweren Lkws festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Langholztransport aus dem Landkreis Greiz der Kontrollstelle zugeführt. Dieser war um mehr als 10 Tonnen überladen und die Fahrzeuglänge entsprach nicht den Vorschriften. Die Langholzstämme waren durch den Fahrzeugführer in außerordentlich leichtsinniger Weise nur mit zwei Seilen gesichert. Sowohl der LKW als auch der Anhänger waren in einem sehr schlechten technischen Zustand.

Desolate Bremsen hätten zu Katastrophe führen können

Nach technischer Überprüfung durch einen Sachverständigen der Dekra wurde das Fahrzeug als verkehrsunsicher bewertet. Erhebliche Mängel wurden dabei an der Bremsanlage festgestellt, die im Falle einer Gefahrenbremsung zu einer Katastrophe geführt hätte. Damit konnte der Fahrzeugführer seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen den Halter der Fahrzeuge und den Fahrzeugführer wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

