Überraschung für die Kinderstation in Eisenberg

Zu Spendenübergabe der Staatlichen Berufsschule Gesundheit und Soziales Gera in der Kinderkliniken in den Waldkliniken Eisenberg (von Links): Matthias Lüdke (Förderverein SBBS), Antje Roth (Kinderstation), Katrin Diehl (SBBS- Fachrichtungsleitung), Marco Zesing (Hygienefachkraft an den Waldkliniken Eisenberg) und Emil.