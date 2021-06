Uneinsichtiger Ladendieb erneut ertappt - Autoscheiben eingeschlagen

Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für den Saale-Holzland-Kreis.

Erneut ertappt

Erneut schlug laut Polizei ein 27-Jähriger aus Hermsdorf in einem Einkaufsmarkt zu. Der junge Mann betrat den Lebensmittelladen in der Eisenberger Straße am Montagnachmittag. Hier steckte er sich diverse Lebensmittel in seine Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Allerdings wurde er durch einen Zeugen gestellt und musste die Lebensmittel im Wert von 3,50 Euro wieder zurückgeben. Die logischen Konsequenzen waren eine Anzeige wegen Diebstahls und ein Hausverbot.

Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 51-Jähriger fuhr Montagvormittag mit seinem Ford über die L1077 Richtung Gernewitz. Ein Hase entschied sich unvermittelt die Straße zu queren und es kam zur Kollision, so die Polizei. Der Hase rollte sich ab und flüchtete ins nahegelegene Feld. Der Mann blieb zum Glück unverletzt, musste seine Fahrt jedoch mit dem leicht demolierten Ford fortsetzen.

Zugige Angelegenheit

Montagmittag musste ein 64-Jähriger die eingeschlagene Scheibe seines Autos feststellen. Er parkte seinen Daihatsu laut Polizei am Sonntagabend in der Straße Am Rosengarten. Über Nacht haben der oder die Täter die hintere rechte Scheibe des Fahrzeugs eingeworfen. Ob die unbekannte auch Beute erlangten, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

