Unfall beim Einparken mit Einparkhilfe in Hermsdorf - Tische aus Lagerhalle gestohlen

Hermsdorf. Durch eine automatische Einparkhilfe stößt ein Mercedes mit einem anderen Auto bei Hermsdorf zusammen. Bei der Unfallaufnahme machen die Beamte eine überraschende Entdeckung.

Ein Mercedes-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag in Hermsdorf im Bereich Am Stadion in eine querverlaufende Parklücke einparken. Dies wollte er der automatischen Einparkhilfe überlassen, berichtet die Polizei. Der Mercedes stieß jedoch mit einem Citroen zusammen, dessen Nummernschild durch die Kollision herunter gerissen wurde. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Firmenwagen durch die Polizei Dresden zur Fahndung ausgeschrieben ist. Aufgrund dessen wurde der Sprinter beschlagnahmt.

Tische und Bänke gestohlen

Diebe machten sich in einer Lagerhalle in Kahla zu schaffen, wie ein Zeuge am Sonntagnachmittag der Polizei mitteilte. Seit dem 1. Mai drangen unbekannte Täter auf das Gelände und entwendeten mehrere Stühle, Tische und Bänke im Gesamtwert von über 3000 Euro, so die Polizei. Das Mobiliar war auf einer Freifläche abgestellt und mit einem Stahlseil gesichert. Die Diebe konnten unerkannt entkommen.

Mehr Nachrichten der Polizei aus Thüringen