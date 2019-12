Arne Filipiak (20) aus Hainspitz ist Vizemeister der Bundeskaninchenschau 2019 in Karlsruhe . Sein Verein T716 begeht im April 2020 sein 50-jähriges Bestehen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter den Schönsten Deutschlands: Kaninchen aus Hainspitz

Kurz vor Weihnachten wollte es Arne Filipiak aus Hainspitz noch einmal wissen: Der 20-jährige Kaninchenzüchter stellte sich in Karlsruhe auf der 34. Bundesschau der Rassekaninchenzüchter mit seinen Tiere dem Wettbewerb. 5000 Aussteller präsentierten 28.056 Tiere – so viele wie lange nicht – den Preisrichtern. Arne Filipiaks vierköpfige Zuchtgruppe der Rasse „Mecklenburger Schecken blau/weiß“ setzte sich in Karlsruhe mit phänomenalen 387,5 Punkten gegen die Konkurrenz durch, wobei er punktgleich mit dem neuen Deutschen Meister abschnitt, aber letztlich sein Kontrahent aus dem Landesverband Hannover die besseren Hilfspunktzahlen bei der Bewertung erringen konnte.

„Ich bin eigentlich nur unter der Prämisse angetreten, dass wer nicht wagt, nicht hoffen darf“, erzählte Filipiak. Umso mehr habe er sich gefreut, als seine Zuchtfreunde vor Ort ihn über seine Bewertungsergebnisse informierten. Drei seiner vier Tiere erreichten sogar das Prädikat „vorzüglich“, das beste Werteurteil, das es gibt.

Arne Filipiak mit Kaninchen und Auszeichnung. Foto: Verein

Züchterhilfe auch aus Bürgel

Zur Kaninchenzucht ist Arne Filipiak im Alter von elf Jahren gekommen, nachdem Freunde seines älteren Bruders sowie Verwandte ihn dazu animierten. Hilfe und Unterstützung erfuhr er immer von seinen Vereinskollegen und seiner Familie, wobei sein Opa und sein Vater die größten Fürsprecher waren. Am jetzigen Vizemeistertitel haben auch Zuchtfreunde aus dem Verein „T24“ Bürgel Anteil. Sie hatten den jungen Hainspitzer überredet seine Tiere auf der Bundesschau zu präsentieren. Und sie sicherten für ihn den Hin- und Rücktransport auf der immerhin 450 Kilometer langen Strecke nach Karlsruhe ab.

Hainspitzer Verein freut sich auf 50-jähriges Bestehen im nächsten Jahr

Für den Auszubildenden einer Kommunalverwaltung und seinen Hainspitzer Heimatverein „T716“ steht im nächsten Jahr ein ausgesprochen bedeutendes Jubiläum an. Immerhin wird der 1970 gegründete Verein am 4. April nächsten Jahres 50 Jahre alt. Das großartige Abschneiden des Züchters Arne Filipiak zeugt von einer herausragenden Zuchtarbeit im Hainspitzer Verein, immerhin ist es für ihn der zweite Erfolg auf solch einer Großschau nach der Deutschen Jugendmeisterschaft im Jahr 2015.

Den besagten Zuchtstand wollen die Hainspitzer Zuchtfreunde im kommenden Jahr auf der Vereinsjubiläumsschau mit einer angeschlossenen offenen Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Eisenberg im Vereinsheim in Hainspitz „Zum Alten Bad“ feiern. Nicht nur die Vereinsjubiläumsschau bietet Anlass, um das Jubiläum zu begehen. Geplant ist auch ein großes Fest auf dem Hainspitzer Gemeindesaal am fünfzigsten Jahrestag, worauf sich die Hainspitzer Zuchtfreunde bereits freuen.