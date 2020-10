Unternehmen in Ostthüringen: Präzision per Tausendstelmillimeter

Wo beginnt man die Beschreibung eines Familienunternehmens? Bei der Ahnentafel der Altvorderen? Oder dem selbstbewussten Lächeln der jungen Chefin? Oder doch bei der legendären Garage als Ursprung allen Unternehmertums?

Ja, es war wirklich eine solche, in der 1992 die Brüder Rolf (heute 63) und Ingo Häußer (heute 53) auf dem elterlichen Anwesen in Allendorf aus den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen einen solchen für die Firma kreierten und ihn mit dem Zweck „Chirurgische Instrumente” ergänzten. Die beiden standen durchaus in namhaften Königseer Firmen in Lohn und Brot, doch der drohenden Arbeitsplatzabbau sandte längst dunkle Vorboten, also warum nicht die berufliche Zukunft eigenverantwortlich denken?

Fortan füllte sich die kleine Raum mit immer mehr Maschinen, denn die Instrumente aus dem Firmennamen wurden nicht nur hergestellt, sondern vor allem wieder fit gemacht. Unter jenen, die damals Aufträge brachten und abholten, war auch ein frisch ausgelernter Medizintechniker, ein gewisser Marco Waschkowski, heute Bürgermeister in Königsee.

Die Philosophie: Sich dem Marktgeschehen anpassen

Die Firma wuchs, ihr Bekanntheitsgrad ebenso, und mit Medizinprodukten wurde sie identifiziert. Wer immer einen chirurgischen Eingriff hinter sich hatte und nach der OP mit einem Drainageschlauch im Wundverband erwachte, hatte es wahrscheinlich mit einem Produkt von H&H zu tun.

Irgendwann wurden die beiden Brüder gefragt, ob ihre Firma nicht auch einmal Drehteile herstellen würden. Die beiden hatten schon immer die Philosophie, dass sich ihre Firma dem Marktgeschehen anpassen müsse und man nicht auf das Gegenteil vertrauen dürfe, also stieg man in die Lohnfertigung für Drehteile ein. Die Automobilzulieferbranche gehörte bald zum Portfolio, die Stückzahlen schnellten nach oben, die Auslastung legte sogar ein Dreischicht-System nahe.

1999 wurde es in Allendorf definitiv zu eng und gleichzeitig bot sich die die Gelegenheit, den Firmenstandort in das alte Unterköditzer Schulgebäude zu verlegen. Die Finanzkrise von 2008 setzte der auf Masse ausgerichteten Auftragslage ein jähes Ende, viele Mitarbeiter waren über ein Jahr in Kurzarbeit, und nur langsam fand man aus der Talsohle heraus - und zunehmend die Lücke in der Kleinserie, die sich aus dem Trend verstärkter Produktindividualisierung ergab.

Eher zufällig am Jahresende soll sich ein Gespräch im Familienkreis um die Frage der personellen Zukunft von H&H gedreht haben. Dem Wandel der Produktportfolios hatte sich zwar auch der Name angepasst: statt „Chirurgische Instrumente” steht dort jetzt „Präzision”, mit der gleiche Eigenschaft wollte man auch in die Zukunft. Nadine Häußer, die Tochter des älteren Bruders, der selbst das Unternehmen von Vater und Onkel als deren Lebenswerk vertraut ist, hatte - damals 26-jährig - ihr Betriebswirtschaftsstudium in Plauen absolviert, in Triptis bei einem Großhändler angefangen und auch die ersten Erfahrungen in Personalverantwortung hinter sich, wobei sie eine Menge von ihrem damaligen Chef lernte.

Führungsverantwortung hält sich nicht an normale Arbeitszeiten

„Mir hätte es in der Seele wehgetan, wenn irgendwann einfach keiner mehr das Doppel-H weitergetragen hätte”, erklärt Nadine Häußer heute das Motiv, ihren Hut in den Ring zu werfen. Sie und nicht die jüngere Schwester, die doch immerhin als Fluggerätemechanikerin näher an der Technik dran gewesen wäre, aber eher in München und später in Stützerbach beruflich Fuß fasste.

Die Initiative muss Eindruck auf die Brüder gemacht haben, denn schnell war es beschlossene Sache, dass Nadine Häußer ab 2011 ins Unternehmen wechseln würde. Eine ihrer ersten Amtshandlungen, die sich aus der intensiven Beschäftigung mit dem Unternehmen fast von allein ergab, war eine neue Webseite, die, bei Klein- und Mittelständler nicht zwingend die Regel, das Verständnis für diesen Weg der Kundenakquise förderte. Denn es kann fast nicht zu klein, zu komplex oder zu kleinseriell sein, dass man hier keinen Weg zum zufriedenen Kunden finden würde. 2016 war es soweit, dass die Tochter/Nichte zur Juniorchefin aufstieg und seitdem gleichberechtigt mit den Gründern Verantwortung trägt. Längst sind ihre Kompetenzen von kaufmännischen auch in den technischen Bereich hineingewachsen, selbst wenn sie sich natürlich weiter auf die Erfahrung von Vater und Onkel verlassen kann. „Auch wenn es fast ein bisschen zufällig passierte, kann ich mir einen Generationenwechsel in einer Firma nicht optimaler vorstellen, als das bei uns gelaufen ist”, sagt die 36-Jährige heute. Dass Führungsverantwortung sich nicht an normale Arbeitszeiten hält, war der zweifachen Mutter auch klar. Sie hat die Rückendeckung ihres Lebensgefährten, der freilich selbst Geschäftsführer ist und die beiden deswegen stärker als gewöhnlich auf die Unterstützung der Großeltern zählen.

