Unterstützung für Eisenberger Feuerwehrverein

Steffen Much und der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Die Linke), der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Wilfried Kroll und Stadtbrandmeister Ronny Keutsch (von links) bei der Übergabe der Spende an den Eisenberger Feuerwehrverein.

An Aufgaben, Vorhaben und Herausforderungen mangelt es der Eisenberger Feuerwehr nicht. Das wurde recht schnell deutlich, als in dieser Woche der Linken-Abgeordnete im Thüringer Landtag, Markus Gleichmann, in die Stadt kam, um eine Spende des Vereins Alternative 54 an den Feuerwehrverein zu überreichen.

Alternative 54 wurde 1995 gegründet. Der Verein trägt diesen Namen in Anlehnung an den Artikel 54 der Thüringer Verfassung, in dem der Diätenautomatismus für Thüringer Landtagsabgeordnete festlegt ist. „Die Vereinsmitglieder spenden monatlich einen Anteil ihrer Diäten, die zur Förderung wichtiger Initiativen im Freistaat eingesetzt werden“, heißt es auf der zugehörigen Internetseite. Da bei den Feuerwehren besonders das kulturelle Leben und die Jugendarbeit unter der Corona-Krise zu leiden haben, sei die Spende von 350 Euro beim Eisenberger Feuerwehrverein an der richtigen Adresse, erläuterte der Abgeordnete.

Verein hat Unterstützung angefragt

Der Feuerwehrverein dient der Unterstützung der Arbeit der Feuerwehr. Oft gehe es um Zusatzausrüstung. „Dinge, die notwendig, aber nicht Teil der allgemeinen Vorschriften sind“, erläuterte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Wilfried Kroll.

Es entwickelte sich ein längerer Austausch über die aktuelle Lage und anstehende Projekte bei der Wehr. Der Eisenberger Stadtbrandmeister Ronny Keutsch berichtete unter anderem von dem schwierigen Einsatz auf der Autobahn 9 am Dienstagmorgen. Es sei ein Anlass, die Leistung der Feuerwehrleute im Einsatz zu würdigen, denn die Aufgabe, den eingeklemmten Fahrer über zwei Stunden aus seinem Führerhaus zu befreien, sei sehr anspruchsvoll gewesen. „Die Mund-Nase-Bedeckung macht das auch nicht leichter“, erinnerte Keutsch an die derzeitigen Arbeitsbedingungen.

In der Folge kam man unter anderem auf die Schwierigkeiten zu sprechen, heutzutage junge Menschen zum ehrenamtlichen Engagement bei der Feuerwehr zu motivieren. Auch Pläne für nötige Anschaffungen bei der Einsatztechnik oder auch die Löschwassersituation wurden besprochen.