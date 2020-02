Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urkunde von oben: Tautenhainer hat ein Menschenleben gerettet

Ingo Feller aus Tautenhain und sein Kollege Sinan Giray haben beherzt gehandelt und alles richtig gemacht – und konnten damit einem Kollegen das Leben retten.

Doch von vorn: Im Oktober 2018 arbeiten die beiden Kollegen, die bei der Caverion Deutschland GmbH mit Hauptsitz in München beschäftigt sind, auf einer Baustelle in Frankfurt/Main. Bei einer Besprechung im Bürocontainer bricht ein weiterer Kollege plötzlich leblos zusammen. Wie die Rettungskräfte später feststellen, erlitt er einen Atemstillstand als Folge von Kammerflimmern, einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung.

Feller und Giray legen den Mann auf den Boden zwischen die Tische und beginnen sofort mit der Reanimation. Sie leisten wichtige Erste Hilfe in Form von Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung, bis der Notarzt eintrifft und übernimmt.

Nicht weglaufen, sondern zupacken

„Dank regelmäßiger Erste-Hilfe-Schulungen und Auffrischungen wussten wir, was zu tun ist“, wird Sinan Giray in einer Presseinformation der Caverion Deutschland GmbH zitiert. Und Ingo Feller ergänzt: „Es ist ein gutes Gefühl, dass wir helfen konnten – gerade weil alles so gut ausgegangen ist.“ Der gerettete Kollege ist nach dem Vorfall vollständig genesen und arbeitet heute wieder.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Einsatz der beiden Lebensretter mit der Verleihung von Belobigungsurkunden geehrt. Damit würdige das Bundesland Hessen „das vorbildliche Verhalten in Notsituationen zur Rettung von Mitbürgern“, heißt es. Die Auswahl der zu Ehrenden erfolge nur auf Vorschlag, das habe eine weitere Mitarbeiterin des Unternehmens übernommen. Sie war der Meinung, dass es etwas Besonderes sei, wenn man nicht aus lauter Angst wegläuft, sondern zupacke.