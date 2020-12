Vandalismus in Königshofen und risikoscheue Schafe in Scheiditz

Fehlalarm in Eisenberg – Auf gute Nachbarschaft

Eisenberg. Eine aufmerksame Nachbarin meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und teilte mit, dass sie auf dem benachbarten Grundstück in Eisenberg zwei Personen mit Taschenlampen sehen könne

Sie vermutete, dass sich jemand unberechtigt Zugang zum Objekt verschaffen wolle und alarmierte daraufhin die Polizei. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten diese sehr zügig eine Person mit Taschenlampe ausfindig machen.

Wie sich herausstellte, war es allerdings die Eigentümerin selbst, welche sich mit einer Lampe auf den Weg zur Garage gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist dies ein vorbildliches Beispiel guter Nachbarschaft, finden die Beamten der Polizeiinspektion Jena.

Unbekannte sprühen militärische Symbole auf Gemeindetafel

Königshofen. Der Ortsbürgermeister von Königshofen teilte am Dienstag der Polizei mit, dass unbekannte Täter eine Gemeindetafel beschädigt haben.

In der Nacht von Montag, 30. November, auf Dienstag, 1. Dezember, haben der oder die Täter mit schwarzer Farbe fünf Kreuze an die Tafeln aufgesprüht. Die Kreuze ähneln den Eisernen Kreuzen der Bundeswehr, so die Polizei.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Kräfte aufgenommen.

Zaun beschädigt – Schafe nicht ausgebrochen

Scheidtz. Unbekannte haben zum wiederholten Mal einen Weidezaun in Scheiditz beschädigt. In der Zeit von Montag, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, zerschnitten der oder die Täter den Zaun der Schafweide und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Tiere haben ihr umzäuntes Gelände aber glücklicherweise nicht verlassen, sodass weder für die Tiere noch für Menschen oder Hab und Gut weitere Gefahr bestand.

Sanitäter fliehen in Eisenberg vor randalierendem Patienten aus Rettungswagen

Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis von Corona betroffen