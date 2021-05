Veränderte Zutrittsregelungen zum Eisenberger Tiergarten

Eisenberg. Genesene und geimpfte Personen gleichgesetzt mit negativ getesteten. Nachweis ist vorzulegen

Der Eisenberger Tiergarten und die Stadt Eisenberg haben in einer gemeinsamen Mitteilung auf veränderte Regelungen zum Besuch des Tiergartens hingewiesen. „Der Freistaat Thüringen hat in seiner ‘Dritten Verordnung zur Änderung der Thüringer Sars-CoV2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung’ neue Regelungen mit Auswirkungen auf die Zutrittsregeln für den Eisenberger Tiergarten erlassen“, heißt es da. So würden ab sofort negativ getestete Personen gleichgesetzt mit genesenen und geimpften Personen. „Somit ist ein Zutritt für Genesene und Geimpfte ab sofort ohne die Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich“, lautet eine Erläuterung. Die Impfung gegen das Coronavirus oder die Genesung von einer Erkrankung daran ist jedoch entsprechend der Verordnung nachzuweisen.

„Alle weiteren Hygieneregeln aus dem Infektionsschutzkonzept, wie beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nase- Bedeckung, die Vorabanmeldung auf der Website des Tiergartens oder die Kontaktnachverfolgung bleiben weiter bestehen“, heißt es abschließend.

Der Tiergarten Eisenberg hatte am 10. April, wieder für Besucher öffnen können – damals noch mit Einschränkungen. Von diesem Zeitpunkt an war vor dem Besuch eine Online-Anmeldung nötig. Maximal 250 Personen durften pro Zeitraum in den Park.

Mit der Schließung auch über Ostern fehlten Einnahmen im fünfstelligen Bereich, hieß es im April in dieser Zeitung. Im Gegenzug bekamen die Mitarbeiter aber auch eine Welle der Solidarität zu spüren, so sind zahlreiche Spenden beim Tiergarten eingegangen.