Verein wirbt in Eisenberg für integratives Wohnprojekt

Auf einer Brachfläche in der Klosterstraße in Eisenberg möchte der Verein „Elternmentoren Jena“ zusammen mit dem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt ein integratives Wohnprojekt realisieren (die Redaktion berichtete). Der Vorsitzende des Vereins, Gernot Wawrschinek aus Eisenberg, stellte am Montag diese Pläne auch im Seniorenbeirat der Stadt vor.

„Das Projekt liegt mir sehr am Herzen“, sagte der Vater einer achtjährigen Tochter, die das Down-Syndrom hat. Die Unterbringung von Menschen mit Behinderung sei aus seiner Sicht in der Region unzureichend. Vor allem der Fall eines jungen Menschen mit Down-Syndrom, der wohl aufgrund mangelnder Alternativen in einem Pflegeheim für Senioren lebt, habe ihn beschäftigt.

Behinderte Menschen sollen am normalen Leben teilhaben können

„Wir verfolgen mit unserem Projekt das Ziel, dass behinderte Menschen am normalen Leben teilhaben können“, sagt Gernot Wawrschinek. Alte und junge Menschen, behindert oder nicht behindert, könnten in der geplanten Wohnanlage ein Zuhause finden. Je nach Planungsvariante sollen 30 bis 50 Quartiere entstehen, von denen rund ein Drittel für Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht sind.

Mit dem Projekt solle aber nicht nur eine geeignete Unterkunft geschaffen werden, man wolle Menschen mit Behinderung auch in Arbeit bringen sowie am städtischen und kulturellen Leben beteiligen. „Dafür wollen wir auf unserem privaten Grundstück in der Altstadt zusätzlich eine Begegnungsstätte mit Café und Bioladen errichten“, so der Vereinsvorsitzende. Für die Bewohner der Wohnanlage seien diese Angebote dann fußläufig erreichbar.

Verein hat auch alternative Grundstücke im Blick

Ob das Projekt umgesetzt werden kann, sei noch nicht entschieden, betont Gernot Wawrschinek: „Abstimmungen dazu laufen, wir sind im Planungsstand.“ Ende März wolle man festlegen, ob die Umsetzung starten kann, weitere Planungen nötig sind oder die Idee begraben werden muss. Dann stehe auch fest, ob sich auf dem bevorzugten Grundstück in der Klosterstraße, das aktuell der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) gehört, Altlasten befinden, die teuer entsorgt werden müssen. Man habe aber alternative Grundstücke im Blick, meinte Wawrschinek auf Nachfrage aus dem Seniorenbeirat. „Die endgültige Entscheidungsfindung soll Mitte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein“, so der Vereinsvorsitzende. Der stellvertretende Vorsitzende vom Seniorenbeirat, Frank-Dieter Lindner, war von der Präsentation überzeugt: „Das ist ein tolles Engagement des Vereins für seine Mitglieder“, lobte er die Verantwortlichen der Elternmentoren Jena.

Aufgrund der großen Nachfrage wird Gernot Wawrschinek das integrative Wohnprojekt im März auch noch einmal ausführlich im Staatlichen Förderzentrum in Hermsdorf präsentieren.