Vereine putzen am Samstag am Krauseplatz

„Ja sicher, wir sind dabei bei der Putzaktion am nächsten Samstag“, sagt die Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Eisenberg, Monika von Thaler. Aufgeräumt werden müsse im Vereinsgarten und im Umfeld am Krauseplatz. „Wir haben dort den Weg behindertengerecht gestaltet, jetzt gibt es im Nachgang noch einiges zu tun“, so die Vereinschefin. Auch der Bund der Selbständigen, mit dessen Mandat sie im Stadtrat sitzt, werde aktiv. Ihr Fraktionskollege Götz Witkop mobilisiere Helfer, die sich mit um den Krauseplatz und die angrenzenden Straßen kümmern.