Verstärkte Hygienekontrollen im Saale-Holzland

In den vergangenen Tagen hat das Kontrollteam des Saale-Holzland-Kreises verstärkt Handelseinrichtungen im Landkreis auf die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln hin kontrolliert.

Das Kontrollteam sei weiterhin im gesamten Landkreis zu Kontrollen in allen Geschäften unterwegs, die derzeit geöffnet haben dürfen, darunter auch in den größeren

Einkaufsmärkten, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Ob die aktuellen Kontrollen mit einer Strafanzeige wegen Nichteinhaltung von Hygieneregeln im Zusammenhang stehen, wurde durch die Kreisverwaltung nicht bestätigt.

Gerade beim Desinfizieren der Einkaufswägen käme es zu Problemen

Mit Datum vom 13. Januar hatte ein Eisenberger Bürger bei der Polizei in Eisenberg Anzeige gegen Unbekannt erstattet und eine Strafanzeige gestellt. In dem unserer

Redaktion vorliegenden Papier beschreibt er die aus seiner Sicht unzureichende Umsetzung der Hygienevorschriften insbesondere in großen Einkaufsmärkten in der Kreisstadt und auch in Hermsdorf. Vor allem beim Desinfizieren der zur Nutzung vorgeschriebenen Einkaufswagen und bei den Kontaktbeschränkungen gebe es

Probleme. „Wenn sich vor einem Markt Leute zum Trinken treffen, dann ist das ein Verstoß gegen das Kontaktverbot“, sagt der Bürger.

Zwischenzeitlich ist das Gesundheitsamt des Kreises auch im Einsatz, um mit Händlern, die ihre Geschäfte offenhalten dürfen, das Anpassen der Hygienekonzepte an die ab nächster Woche verschärften Corona-Regeln zu klären. An Ladentüren in der Eisenberger Innenstadt ist der Hinweis, dass das Geschäft nur mit FFP2-Maske beziehungsweise OP-Maske betreten werden darf, bereits ausgehängt.