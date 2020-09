Lutz und Doris Meister aus Weißenborn stöberten am Samstag über den Floh- und Trödelmarkt in Hermsdorf.

Hermsdorf. 90 Händler hatten am Wochenende ihre Stände auf dem Globus-Parkplatz in Hermsdorf aufgebaut.

Der zweite Floh- und Trödelmarkt in diesem Jahr am Sonnabend auf dem Gelände vom Globus-Markt in Hermsdorf hatte etwas von Normalität, auch in Zeiten von Corona. 90 Händler waren vor Ort. Zur besten Mittagszeit war es unheimlich schwer, auf dem Parkplatz des Marktes noch einen freien Platz für sein Fahrzeug zu finden.