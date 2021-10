Eine Aufnahme vom Kulturherbst in Launewitz im vergangenen Jahr.

Vielfältiges Land-Kultur-Festival am Sonntag, 10. Oktober, in Launewitz

Schkölen-Launewitz. Verein hat ein umfangreiches Programm mit Hofkonzerten und Handwerkermarkt vorbereitet.

Am Sonntag, 10. Oktober, findet das Herbstfest des Vereins Land-Kultur Launewitz in diesem Jahr als „Festival Land-Kultur“ statt. Laut Verein ist es ein „ganz neues Format zur Belebung der Region Schkölen“.

Entstanden ist das Engagement 2019 aus einer privaten Initiative. „Der enorme Publikumszuspruch unserer ersten großen Veranstaltung im Oktober 2020 unter dem Titel ,Kulturherbst’ hat uns motiviert, dieses Format trotz aller Anstrengungen fortzusetzen. In diesem Jahr haben wir den Biohof Voigt in Willschütz und den Dorfverein Wethautal-Hainchen-Kämmeritz e.V. als Partner für ergänzende Veranstaltungen außerhalb von Launewitz gewinnen können“, erläutert der Vereinsvorsitzende Paul Enke.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Musik, Kunst, Handwerk und Natur

Leider musste das Konzert in Hainchen aufgrund der nicht abwägbaren Corona-Restriktionen kurzfristig abgesagt werden. Es bleibt also ausschließlich beim Festival Land-Kultur am 10. Oktober in Launewitz von 11 bis 18 Uhr.

Das Festival Land-Kultur Launewitz findet in diesem Jahr am 10. Oktober als erster Herbsttag des Vereins statt. Foto: Screenshot: Land-Kultur Launewitz / Martin Schöne

Zum Programm: Angesetzt sind Hofkonzerte mit einem großen Land- und Handwerkermarkt. Zu sehen gibt es demnach Kunsthandwerk, historisches Handwerk, Oldtimer und alte Landmaschinen, Holzarbeiten, Spielzeugmacher, Schmiedekunst, Porträtmalerei, Rassegeflügelschau, Kettensägenkunst, exklusive Alkoholika, Obstmosterei und vieles mehr. Auch für Kinder sind viele Aktivitäten vorbereitet worden. Die Agrargenossenschaft Bucha wartet mit Rost und Gulaschkanone auf. Angeschlossen an den Herbsttag in Launewitz ist zudem ein Hofeinblick auf den Bioland-Hof der Familie Voigt in Willschütz.

Eingeladene Ensembles für die Hofkonzerte:

Jagdhornbläser Horrido aus Schkölen

Renaissance-Ensemble Allerlei, Naumburg

Brass-Ensemble D’acapo, Region Saale-Holzland

Pici Old Time Jazz Quartett, Jena

Operettengala, Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Le Petit Monde (ziehende Musiker im Dorf mit Linda Trillhase)

Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder zahlen nichts. Man habe zum Herbstfest 2020 im 50-Seelen-Dorf Launewitz insgesamt 600 Gäste begrüßt. Daran wolle man anknüpfen.

Schon zu den Launewitzer Kulturtagen im Sommer 2021 waren viele Gäste in den kleinen Ort gekommen. Foto: Angelika Munteanu

Paul Enke erläutert: „Das Festival Land-Kultur steht für niederschwellige Angebote aus Hoch- und Soziokultur gleichermaßen. Wichtig ist uns die Verbindung der Dorfgesellschaften und der Stadtgesellschaften in unserer Nähe.“ Deshalb richte sich das Angebot sowohl an die Einwohner der Einheitsgemeinde Schkölen als auch an alle Interessierten aus dem Raum Saale-Holzland und den Städten Eisenberg, Jena, Weimar und Gera.

Das Festival soll in den kommenden Jahren mit weiteren oder wechselnden Kooperationspartnern aus der Region weiterentwickelt werden. Dorfgemeinschaften und Vereine seien herzlich eingeladen, ab dem nächsten Jahr mit eigenen Veranstaltungen am Festival Land-Kultur in der Region Schkölen teilzunehmen.