Volkshochschule geht aufs Land

Eisenberg/Hainspitz. Start mit Töpferkurs für Volkshochschüler aus dem Saale-Holzland an der Schule in Hainspitz.

Mit ihren Angeboten will die Volkshochschule Saale-Holzland künftig auch verstärkt aufs Land gehen. „Um möglichst viele Menschen im Kreis zu erreichen“, sagt Lucia Karlguth von der VHS. Zudem können so Bedingungen genutzt werden, die die Volkshochschule an ihren Standorten in Eisenberger und Hermsdorf nicht hat.

Deshalb startet die VHS am Donnerstag, 5. November, einen Kurs „Töpfern für Anfänger“ am Förderzentrum in Hainspitz. „Dort gibt es eine Werkstatt mit einem Brennofen und Lehrerinnen, die sich mit der Töpferei bestens auskennen und bislang den Schülern vermitteln“, sagt Lucia Karlguth. An der Schule „Am See“ in Hainspitz werden Jeanette Luft und Sybille Triemer die Kursteilnehmer anleiten im kreativen Umgang mit Ton.

Der Kurs richtet sich an Einsteiger und alle, die sich für das Gestalten mit Ton interessieren. Es werden verschiedene Techniken, der Umgang und das Formen mit Ton sowie das dekorative Glasieren vermittelt. „Im Vordergrund steht dabei nicht nur die schöpferische Kreativität, sondern auch die Förderung des Tastsinns, welcher die Grundlage jeder Wahrnehmung ist“, erläutert Lucia Karlguth.

Kursauftakt ist am Donnerstag, 5. November, in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland unter Telefon (036691) 24 78 64 20 und 24 78 64 21 oder per E-Mail an lucia.karlguth@shk.vhs-th.de