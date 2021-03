Von der Couch aus zum Traumberuf

Trotz Corona und abgesagten Jobmessen in Eisenberg und anderswo: Berufswahl geht auch online, ganz bequem mit dem Smartphone von der heimischen Couch aus. Die Arbeitsagentur Jena hält für junge Leute zur Berufs- und Studienwahl drei Online-Angebote bereit: „AzubiWelt“, „BERUFE Entdecker“ und „Check-U“. Während „AzubiWelt“ und „BERUFE Entdecker“ sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zu finden sind, handelt es sich bei dem Selbsterkundungstool „Check-U“ um eine klassische Website. „Check-U“ eignet sich auch als Vorbereitung für eine Berufs- und Studienberatung. Wer noch mehr wissen will, als ihm die Apps sagen – für persönliche Gespräche haben die Berufsberater der Agentur für Arbeit Jena, Saalfeld, Eisenberg beraten gern und beantworten alle offenen Fragen rund um die Themen Ausbildung und Studium sowie Beruf und Karriere. Telefonische oder Video-Beratungstermine können unter der Nummer 03641/379 999, online auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/jena/berufsberatung oder per E-Mail Jena.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden. Sobald es die Situation zulässt, werden auch wieder persönliche Beratungstermine geboten.