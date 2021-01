Von Pädagogen, Henkern und Alchemisten im Saale-Holzland

Eisenberg/Stadtroda/Schkölen. Heute wird die Wikipedia 20 Jahre alt. Seit dem 15. Januar 2001 wird das digitale Nachschlagewerk weltweit genutzt und ausgebaut. Ab März 2001 kam eine deutschsprachige Wikipedia hinzu. Die Online-Enzyklopädie versammelt Informationen zu allen Wissensgebieten, die von den Nutzern selbst erweitert und verändert werden können. Auch der Saale-Holzland-Kreis kommt hier nicht zu kurz.

So finden sich eine Vielzahl regionaler Informationen und teils auch Kurioses auf dem Portal. Wer ein wenig stöbert, findet trockene Fakten: etwa, dass es im Landkreis 18 Naturschutzgebiete gibt – von A wie Alter Gleisberg bis Z wie Zeitzer Forst. Die Schulleiterin des Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasiums, Steffi Xylander, weiß zu berichten, dass die Wikipedia viel von Schülern genutzt wird: „Das spielt eine große Rolle, zum Beispiel wenn die Schüler von Fachlehrern einen Rechercheauftrag bekommen.“ Es sei ein leicht zugängliches und kostenloses Informationsmedium für die Allgemeinheit, doch die Lehrer wiesen im Unterricht stets auch darauf hin, dass man sich nicht 100-prozentig auf die Informationen verlassen könne, weil eben jeder an den Beiträgen mitschreiben könne.

„Daher erklären wir den Schülern auch, dass später im Studium die Wikipedia meist nicht als Quelle akzeptiert wird und, dass sie Informationen von dort verifizieren müssen“, erläutert Steffi Xylander. Für schnelle Recherchen und Begriffsklärungen sei es aber ein nützliches Mittel. „Ich nutze das auch“, so die Schulleiterin.

Große Bandbreite an Informationen

Im Großen wie im Kleinen versammelt das Portal eine große Bandbreite an Wissen. Man kann etwa erfahren, dass das Gebiet der Einheitsgemeinde Schkölen nicht nur Geburtsort des „Erfinders“ der Deutschen Methode der Gehörlosenpädagogik, Samuel Heinicke im Ortsteil Nautschütz, ist, sondern auch des „Henkers von Buchenwald“, Martin Sommer, ein SS-Aufseher, der für seine abscheuliche Grausamkeit berüchtigt war. Ein Verfahren gegen ihn im Jahr 1958 sorgte demnach dafür, dass in der westdeutschen Presse erstmals genaue Schilderungen der grenzenlosen Brutalität der KZ-Wachmannschaften zu lesen waren.

Der Volkswagen aus Eisenberg

Auch beinahe in Vergessenheit geratenen Episoden der regionalen Geschichte lässt sich in der Wikipedia nachstöbern. So wurde im Jahr 1919 in Eisenberg die Autowerke Peter & Moritz AG gegründet, was die Stadt bis zur Verlagerung der Produktion nach Naumburg in den Jahren 1922/23 zu einem frühen Automobilstandort machte – und bereits den Namen „Volkswagen“ prägte.

Kurios wird es, wenn etwa im Wikipedia-Eintrag zum ernestinischen Herzogtum Sachsen-Eisenberg (1680 bis 1707) von der Entstehung der Eisenberger Schlosskirche „als schönster Barockkirche Thüringens“ berichtet wird. „Die Bauten führten allerdings zur Überschuldung des Kleinstaates, die der Herzog durch alchemistische Experimente zu reduzieren versuchte“, heißt es da. Lässt man sich davon in typischer Wikipedia-Manier zu Klicks auf weitere Beiträge inspirieren, stößt man rasch auf weitere Informationsschnipsel. Die Alchemie etwa beschränke sich demnach längst nicht auf den Versuch der Herstellung von Gold, sondern bezeichne mit der Lehre von den Eigenschaften der Stoffe und ihren Reaktionen einen alten Zweig der Naturphilosophie. Da ist die Verführung für Wissensdurstige groß, immer neue Beiträge anzusteuern und so können in der Wikipedia durchaus auch mal ein paar Stunden ins Land gehen – und das ist heute seit 20 Jahren so.