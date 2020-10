Der Mensch ist von Natur aus ein mitteilungsbedürftiges Wesen. Im Zusammenleben mit anderen ist der Austausch von Informationen unabdingbar. Dazu gehört auch die öffentliche Vermittlung von Hinweisen, Botschaften und Meinungen. Das zeigt sich schon bei einer kurzen Fahrt durch den nördlichen Saale-Holzland-Kreis.

Mit Twitter, Facebook und Co. gibt es heute zwar vielfältige digitale Möglichkeiten öffentlicher Kommunikation, dennoch bleiben Schilder, Banner und Plakate brauchbare Mittel, um abseits der Medien für alle sichtbar bestimmte Informationen zu transportieren. Das beginnt mit einfachen Hinweisen, reicht aber durchaus bis ins Politische oder gar Kuriose. Ein Handwerker in Droschka etwa wies während der sommerlichen Ferienzeit mit einem drolligen Zirkelschluss auf seine Schließzeit hin: „Ich bin jetzt weg… bis ich wiederkomme“, stand auf einem Schild am Eingang.

Mitleid bei Dieben wecken

Während die derzeit allgegenwärtigen Hinweisschilder, Geschäfte nur mit Mundschutz zu betreten, ein klarer Fall von simpler Regelvermittlung sind, geht ein Spruch an einem Geschäft in Trotz einen Schritt weiter. Hier wird eine gesetzliche Vorschrift gleich noch moralisch unterfüttert: „Bitte nicht stehlen, bin selbst arm“, heißt es da an potenzielle Diebe gerichtet.

Andere scheinen bei ihren ganz persönlichen Fehden gleich auf öffentlich zur Schau gestellte Beleidigungen zu setzen. Auf der Frontscheibe eines vor einer Weile in Eisenberg geparkten Wagens prangte der Spruch „Fick dich, Zettelpuppe!“ Vom unterirdischen Niveau einmal abgesehen, fällt hier auf, dass der Absender dieser Botschaft offenbar ausschließlich Mitarbeiterinnen der Ordnungsämter kränken möchte. Heißt das, von Männern ausgestellte Knöllchen sind okay?

In Rodigast hingegen zeugt ein Banner an einer Hauswand von Frust über politische Entwicklungen. „Die Altparteien haben beim Umweltschutz versagt“, liest man da unter anderem. Eine Bestrafung der „Täter“ wird gefordert. Es werden zwar einige Beispiele für vermeintliches Versagen aus der Region angeführt, doch wem hier konkret strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorgeworfen wird, ergibt sich aus der öffentlichen Abrechnung selbst nicht.

Mit Schlangen abschrecken

Vergleichsweise eindeutig wirkt dagegen ein Warnschild am Hainspitzer See: „Vorsicht Kreuzottern!“ Doch so einfach ist es dann auch wieder nicht. Hört man sich einmal im Ort um, gibt es zu diesem Schild mindestens zwei verschiedene Entstehungsgeschichten. Die eine lautet schlicht: Dort am nördlichen Schilfgürtel des Sees kommen die seltenen Reptilien vor, daher die Schilder. Eine andere Erklärung liegt aber womöglich in dem Umstand, dass der Randbereich des Weges zwischen See und angrenzender Kleingartenanlage häufig von menschlichen Besuchern des Gewässers genutzt wird, um ihre Notdurft zu verrichten. Es ist nicht 100-prozentig auszuschließen, dass dies eine Rolle beim Aufstellen des Kreuzotter-Schildes gespielt haben könnte – quasi als Abschreckung.

Dafür macht man es in Saasa, Ortsteil von Eisenberg, ganz kurz. Am Maibaum steht auf einem Banner: „#standhaftbleiben“. Die Pfingstgesellschaft Saasa meint damit sicher nicht nur den Maibaum selbst, der in diesem Jahr coronabedingt nicht hatte durch einen neuen ersetzt werden können, sondern will damit bestimmt auch die Menschen in dieser schwierigen Zeit motivieren, sich nicht unterkriegen zu lassen.