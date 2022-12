Vorweihnachtliches Konzert mit Chören und Schülern in Stadtroda

Stadtroda. Tradition und Moderne erklingen im Schützenhaus Stadtroda

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadtrodaer Chöre erklingt am Samstag, 10. Dezember, im Schützenhaus. Wie Dieter Grützmann vom Männervolkschor Stadtroda mitteilt, werden der Frauenchor Stadtroda unter der Leitung von David Bong, der Tälerchor, dirigiert von Susann Seidel-Glück, und der Männervolkschor Stadtroda, geleitet von Uwe Moratzky, das vorweihnachtliche Programm gestalten. Unterstützt werden sie vom Streichorchester der Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises unter Leitung von Geigenlehrerin Ute Adler. Auf dem Programm steht eine Mischung aus klassischen deutschen Weihnachtsliedern, modernen Liedern sowie Instrumentalstücken. Wie in früheren Jahren gibt es auch eine Glühweinpause. Am Ende werden mit allen drei Chören noch gemeinsame Lieder angestimmt.

Samstag, 10. Dezember, 17 Uhr, Schützenhaus Stadtroda; Karten zu 9 Euro gibt es im Vorverkauf im Stadtrodaer Rathaus sowie an der Abendkasse Karten zu 9,50 Euro.