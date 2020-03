Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wahlleiterin in Bollberg entscheidet heute ohne Ausschuss

Stadtroda/Bollberg. Über die Zulassung der zwei eingereichten Vorschläge für die Wahl zum Ortsteilbürgermeister in Bollberg am 26. April wird Wahlleiterin Annekatrin Vetter am Dienstag, 24. März, 18 Uhr, allein entscheiden – ohne den Wahlausschuss der Stadt Stadtroda. Diese Möglichkeit werde im Kommunalwahlgesetz eingeräumt. Grund seien Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten der Corona-Krise.

Von Janine Franke, Leiterin der Kommunalaufsicht im Saale-Holzland-Kreis, habe Annekatrin Vetter gestern erfahren, dass zwar Stadtrats-, Gemeinderats- und Ausschusssitzungen vorerst nicht stattfinden dürfen, es aber für öffentliche Sitzungen des Wahlausschusses, zumindest bis gestern Nachmittag, keine konkrete Regelung gab. Deshalb habe Vetter als Wahlleiterin entschieden, die vier Beisitzer, die stellvertretende Wahlleiterin sowie die Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen auszuladen. „Selbstverständlich werde ich die Ausschussbeisitzer telefonisch und per Post über meine Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge informieren. Gegen die Zulassung kann Einspruch erhoben werden.“

Dass in diesem Jahr überhaupt eine Ortsteilbürgermeisterwahl in Bollberg durchgeführt wird, habe mit der Änderung eines Paragrafen in der Thüringer Kommunalordnung durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Thüringer Gemeinden vom 10. April 2018 zu tun, sagt Annekatrin Vetter.

„So sieht Paragraf 45 Absatz 8 vor, dass ausnahmsweise im Fall der Neugliederung einer Gemeinde der bisherige Bürgermeister einer aufgelösten Gemeinde nicht nur für den Rest der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderates, sondern für die Dauer seiner persönlichen verbleibenden Amtszeit unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortsteilbürgermeister zu ernennen ist. Bei Bollbergs Bürgermeister Bernd Ebel endet die persönliche Amtszeit nach sechs Jahren am 31. Mai 2020.“ Das bedeutet, dass der Ortsteilbürgermeister, der am 26. April gewählt wird, dann nur bis zum Rest der gesetzlichen Amtszeit des Ortsteilrates im Amt ist. Das sei in der Kommunalordnung schon immer so geregelt gewesen.

Weil für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Bollberg zwei Vorschläge eingereicht worden sind, wird am 26. April keine Mehrheitswahl, sondern eine Verhältniswahl stattfinden.