Blick auf das Waldbad „Herzog Ernst" in Wolfersdorf.

Waldbad in Wolfersdorf öffnet Samstag seine Pforten

Wolfersdorf. Bereits einen Tag zuvor wird zu einer Kinoveranstaltung geladen.

Nachdem bereits die Freibäder in Eisenberg, Hermsdorf und Stadtroda die Badesaison eröffnet haben, zieht nun das Waldbad „Herzog Ernst“ in Wolfersdorf nach. Wie der Förderverein mitteilte, öffnet das Bad am Sonnabend, 3. Juli, um 10 Uhr offiziell seine Pforten für die Besucher. Sowohl die Wasserqualität als auch das Hygienekonzept seien vom Gesundheitsamt geprüft und bestätigt worden, hieß es.

Die Besucher werden sich an etlichen Neuerungen erfreuen können. Viele Helfer und Sponsoren hätten das Naturbad im Vorfeld fit gemacht. Auch die Arbeitsbedingungen für das Personal wurden verbessert. Die Gemeinde und der Förderverein Waldbad Herzog Ernst e.V. bedankten sich bei allen Unterstützern. Die Versorgung der Badelustigen werde vom „Azad-Grill“ aus Stadtroda sichergestellt.

Der Förderverein lädt aus Anlass der Eröffnung bereits am Freitag, 2. Juli, um 21.30 Uhr zur ersten von vier Kinoveranstaltungen ein. Auf dem Programm steht der Film „Bohemian Rhapsodie“, eine Geschichte um Queen-Sänger Freddie Mercury. Gäste seien bereits ab 19 Uhr willkommen, bei Musik könne man sich kulinarisch stärken.