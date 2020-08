Eisenberg. Bea Müller und Eva Schletter laden am 15. August zur Premiere von „Der Eisenberger Mohrenraub“ an die Meuschkensmühle ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum die Eisenberger ihren Mohr nie im Stich lassen würden

Eigentlich sollte ja die Fortsetzung der Mohrensage „Der Eisenberger Mohrenraub“ Mitte März dieses Jahres in der Schlosskirche Premiere feiern, doch die Corona-Pandemie machte Aktionskünstlerin Bea Müller einen Strich durch die Rechnung. „Ich habe das Stück nun so umgeschrieben, dass es sich auch für Freiluftveranstaltungen bestens eignet“, erzählt sie. Am 15. August ist Premiere für die gut halbstündige Aufführung in der Mühltal-Arena an der Meuschkensmühle.

Zuschauer könnten sich auf einen bunten Mix aus historischer Geschichte, Sage und Märchenwelt freuen, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Als Schauspiel-Duo sind Bea Müller und Eva Schletter zu erleben, die – je nach Auftrittsort – in unterschiedlichen Kostümrollen auftreten. „Meistens sind wir als Touristen verkleidet“, so Bea Müller, „inkognito spielen wir aber weiterhin die Tochter des Herzogs und die zweite Frau des Herzogs.“ Bei den Aufführungen im Eisenberger Schlosshof tragen die Frauen passend dazu auch ihre Barock-Kostüme.

Erfolgreiche Generalproben auf dem Wohnmobilstellplatz

Auf Kinderrollen habe man bei der Fortsetzung der Mohrensage bewusst verzichtet. „Es wird auch niemand mehr als Mohr angemalt, obwohl ja in unserem Land Schauspielern und auch Laiendarstellern künstlerische Freiheit zusteht“, kritisiert Bea Müller.

Hintergrund ist die anhaltende Debatte um den Begriff „Mohr“ und den neuen Namen des Eisenberger Stadtfestes, das im Mai 2019 erstmals als „Mohrenfest“ gefeiert wurde. Damals wurde unter Leitung von Bea Müller auch die Mohrensage aufgeführt. „Das neue Stück ist auch die Antwort darauf, warum die Eisenberger ihren Mohren niemals im Stich lassen würden“, so die Künstlerin.

Am Wochenende gab es bei öffentlichen Generalproben auf dem Wohnmobilstellplatz in Eisenberg schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Premiere: „Wir erlebten ein sehr dankbares Publikum, alle Stehplätze waren voll und die Urlauber saßen in Campingstühlen vor ihren Wohnwagen.“

Termine: 15. August (Premiere), 16. August, 30. August, 5. September, 26. September, 11. Oktober; jeweils 13, 14 und 15 Uhr (bei extremer Hitze nur 13 Uhr), in der Mühltal-Arena an der Meuschkensmühle (Weißenborn). Weitere Auftritte am 28. August und 4. September, jeweils 19 Uhr, auf dem Eisenberger Schlosshof sowie am 21. September (Mohrenbrunnen) und 12. Oktober (Schlosshof), jeweils 12 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Hutspende ist willkommen.