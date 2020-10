Leiterin Petra Becher mit einer der historischen Ansichten von Eisenberg, die in der Stadtbibliothek Eisenberg ausgestellt sind.

Eisenberg. Neue Ausstellung „Ansichten von Eisenberg“ in der Stadtbibliothek Eisenberg.

Was macht der Turm hinterm Eisenberger „Gambrinus“?

Ab Dienstag, 20. Oktober, ist die neue Ausstellung „Ansichten von Eisenberg“ in der Stadtbibliothek Eisenberg zu sehen. Die Bilder stammen aus dem Fundus des Stadtmuseums Eisenberg und zeigen eine kleine, jedoch sehr interessante Auswahl historischer Ansichten. Was es mit dem Turm hinter der Gastwirtschaft „Gambrinus“ auf einem der alten Bilder auf sich hat, will die Bibliotheksleiterin Petra Becher bis zur Eröffnung noch klären. Anzuschauen ist die kleine Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Bibliothek.