Wegen Corona: Bürgerbus Stadtroda stellt Fahrplan ein

Der Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben an seinem „Stammplatz“ mit Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Stadtroda. Fahrten sind ab 23. November nur noch für dringende Termine möglich.

Aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzwerte im Saale-Holzland-Kreis stellt das Team des Bürgerbusses Stadtroda den regulären Fahrplan ab Dienstag, dem 23. November, vorläufig ein. Das teilte der Initiator des ehrenamtlich geführten Bürgerbusses, Wolfgang Main, am Donnerstagabend auf der Einwohnerversammlung in Stadtroda mit. Demnach habe es am gleichen Tag eine Sondersitzung des Teams gegeben, bei der man zu diesem Entschluss gekommen sei.

Grundlage dafür war zum einen die derzeit gültige Allgemeinverfügung des Landkreises sowie die Tatsache, dass sowohl die ehrenamtlichen Busfahrer, als auch die Mitfahrenden der Generation 65 Plus angehören und somit zur Risikogruppe zählen, erläuterte Wolfgang Main. Sonderfahrten waren bereits Ende Oktober nach dem Bauern- und Trödelmarkt eingestellt worden.

Bürgerbus fährt weiter für dringende Termine

Einzelne Fahrten für dringende Termine sind weiterhin möglich, wie etwa zu Impfterminen, Arztbesuchen oder zur Lebensmittelversorgung. Solche Fahrten werden dienstags und donnerstags angeboten und benötigen eine vorherige Anmeldung im Sekretariat des Bürgermeisters jeweils am vorherigen Tag telefonisch unter 036428/44112. Dabei müssen Name, Haltestelle, Uhrzeit, Grund und Telefonnummer angegeben werden. Die Rückfahrten können individuell mit dem Fahrer vor Ort geklärt werden.

Im Bus gilt 2G

Wolfgang Main wies außerdem auf die „neuen Spielregeln“ hin, die ab kommender Woche für Fahrten im Bürgerbus gelten: Selbsttests würden nicht mehr anerkannt, sondern Voraussetzung für eine Mitfahrt ist der Nachweis einer Impfung oder Genesung (2G-Regel). Für Fahrten zu Terminen einer Erst- oder Booster-Impfung muss ein gültiger PCR-Test vorgelegt werden. Zudem besteht im Bürgerbus Maskenpflicht. „Das ist nicht unsere Erfindung, aber wir müssen uns daran halten“, erklärt Wolfgang Main den etwa 30 Anwesenden der Einwohnerversammlung. Gleichzeitig bittet er um Verbreitung dieser Informationen, Stammkunden seien schon vom Bürgerbus-Team angerufen worden.

Spenden für zweiten Bus willkommen

Wolfgang Main informiert auf der Einwohnerversammlung in Stadtroda über den Fahrplan des Bürgerbusses. Foto: Luise Giggel

Am Ende seines Beitrags hob Wolfgang Main hervor, dass der Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben thüringenweit der einzige elektronische sei und das ehrenamtliche Team derzeit einen zweiten Bus vorbereitet. Hinsichtlich des demografischen Wandels in der Region werde perspektivisch ein Bus für die Seniorinnen und Senioren nicht ausreichen. Das Bürgerbus-Team hofft daher erneut auf Spenden, denn das habe bei der Finanzierung des ersten Busses bereits sehr gut funktioniert.