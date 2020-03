Weiterer Corona-Fall im Saale-Holzland

Einen weiteren Corona-Fall im Saale-Holzland-Kreis hat das Landratsamt am Donnerstagnachmittag gemeldet. Dabei handel es sich um einen jungen Mann, der leichte Symptome einer Covid-19-Erkrankung gehabt habe, inzwischen aber genesen ist.

Aktuell gibt es im Saale-Holzland-Kreis damit 21 Fälle bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus. 16 davon gelten als noch aktive Fälle, fünf Personen seien bereits wieder genesen.

Corona-Diagnose-Praxen im Saale-Holzland-Kreis

Im Saale-Holzland-Kreis stehen mehrere Arztpraxen für Corona-Diagnosen zur Verfügung: Die Hausarztpraxis Dr. med. J. Henße in Dornburg-Camburg , Döbritscher Str. 33, Telefon (036421) 22803, und das HausArztZentrum Dr. med. Landschulze, Kahla, Ölwiesenweg 4, Telefon (036424) 71390, führen jetzt im Landkreis als Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung Probenentnahmen bei Corona-Verdachtsfällen durch. Weiterhin ist dies möglich in der Fieber- und Notfallambulanz, die die Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung auf dem Gelände der Waldkliniken Eisenberg am 17. März in Betrieb genommen hat, Telefon (036691) 81047, bei Überlastung: (0361) 262619100 sowie in der Hausarztpraxis Dr. Rudolf Wolter, Heergraben 8 in 07774 Camburg (Tel. 036421 22580).

Wer eine der Diagnose-Praxen aufsuchen möchten, sollte sich unbedingt vorher telefonisch anmelden.

Gesundheitsamt arbeitet jetzt auch samstags

Im Gesundheitsamt des Landkreises wurde die Rahmenarbeitszeit ausgeweitet auf Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr sowie Sonnabend von 8 bis 19 Uhr. Bereits am vorigen Wochenende waren die Mitarbeiter in Stadtroda im Amt vor Ort. Das Gesundheitsamt und das Servicecenter im Landratsamt, das als Bürger-Telefon derzeit überwiegend Fragen zu Corona beantwortet, werden personell weiter aufgestockt.

Neu auf der Internetseite des Landkreises

Auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de -> Corona-Virus sind weitere aktuelle Informationen eingestellt, darunter -die Thüringer Grundverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die am 27. März in Kraft tritt- ein Merkblatt des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Bearbeitung von Entschädigungsanträgen nach §§ 56 und 57 Infektionsschutzgesetz (wenn Mitarbeiter wegen Quarantäne-Anordnung nicht zur Arbeit können)- der neue Erlass des Thüringer Bildungsministerium mit den veränderten Kriterien für die Notbetreuung von Kindern in Schulen und Kindertagesstätten-die Begründung zu der am 21. März bekanntgemachten Allgemeinverfügung des Saale-Holzland-Kreises zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.