Wenn der Fitnessclub dicht ist: Ein Eisenberger coacht online

Von wegen Beine hochlegen, nur weil der Trainingsclub und der Sportplatz wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden mussten. Für Axel Schulze vom Verein Tae Kwon-Do Thüringen ist das kein Thema. Er habe zwar das Kampfsportzentrum in Eisenberg schon beizeiten geschlossen, ehe die amtliche Verfügung kam. „Vorsorglich, um die Gefahr der Ansteckung zu minimieren“, sagt Schulze. Aber er sagt auch: „Nur weil das Fitnessstudio oder der Sportclub jetzt geschlossen sind, heißt das nicht, dass man während der Corona-Krise keinen Sport treiben kann“.

Und das geht, sagt der engagierte Trainer, sogar in Gemeinschaft in einer Video-Konferenz: Jeder bei sich zu Hause, vernetzt durch eine Onlineplatt-Form. Auf der kann sich jeder, der etwas für seine Fitness tun will, einloggen und unter Anleitung und – bei eingeschalteter Kamera – auch unter fachlicher Kontrolle jeden Tag trainieren.

Tägliches Angebot zum Trainieren

„Das Angebot haben wir kostenlos für alle, die teilnehmen wollen, auf der Plattform mycoaching.club im Internet organisiert“, sagt Schulze. Inzwischen hat er auch schon etliche Trainer dafür begeistern können, das Training vor der Kamera für die Freizeitsportler zuhause zu übernehmen.

Am Mittwochabend um 18 Uhr kam der Stream aus Starnberg. Dort hatte Trainer Robin Basu zu einer Einheit Kampfsport eingeladen. Am Donnerstag kam der Stream aus Jena, am Freitag soll er aus Eisenberg kommen und am Samstag aus Österreich. „Das wird schon am Vormittag um 10 Uhr sein, aus dem Schlafzimmer des Trainers, der es extra dafür freiräumt“, weiß Schulze.

Mit seiner Idee will er noch mehr Trainer einladen, die Leute über die Internetplattform während der Corona-Krise fit zu halten. „Das können auch Gymnastik- oder Yoga-Trainer sein oder Physiotherapeuten, so dass wir ein breites Freizeit-Sportangebot auf die Beine stellen können“, sagt Schulze voller Enthusiasmus. Die jetzige Plattform ist für 100 Teilnehmer ausgelegt. Finanziert worden sei sie mit Unterstützung eines Sponsors aus der Politik.

„Wenn wir noch mehr Leute begeistern können, mit uns zu trainieren, dann müssen wir eben technisch aufrüsten“, meint Axel Schulze. Auch dafür hofft er auf Sponsoren. „Finden die sich nicht, dann bezahl’ ich das halt aus eigener Tasche, so teuer wird das auch nicht. Hauptsache, die Leute können auch in dieser Zeit Sport treiben, dann eben von zu Hause aus.“

Am Training von zu Hause aus über die Videoschalte kann man auf der Plattform mycoaching.club kostenfrei teilnehmen. Trainer, die sich für die Idee von Axel Schulze begeistern und die Leute online fit halten wollen, können sich bei Axel Schulze unter a.schulze@budosport.club oder WhatsApp 0173 376 18 20 melden.