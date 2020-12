Wenn im Saale-Holzland-Kreis ein Nachfolger für den Betrieb gesucht wird

Zu den Themen, die in den zurückliegenden Monaten immer wieder als Herausforderungen für die Wirtschaft in Ostthüringen benannt wurden, zählt neben Fachkräftemangel, Bürokratie und Konjunktursorgen auch die Unternehmensnachfolge. Nicht wenige Betriebe haben ihren Ursprung in der Nachwendezeit und die Generation der Verantwortlichen geht nun auf das Rentenalter zu.

Daher werden insbesondere Branchenvertreter aus gutem Grund nicht müde, auf die Bedeutung einer geregelten Unternehmensnachfolge hinzuweisen. Bei einem Termin in einem Petersberger Kfz-Betrieb wies etwa Frank Hohle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen, kürzlich auf das Engagement der Kammer in dieser Hinsicht hin. Auch in Familienbetrieben sei die Frage der Nachfolge nicht immer einfach. Über die Handwerkskammer könnten hiesige Unternehmer die bundesweite Unternehmensbörse „nexxt-change“ nutzen.

Frank Hohle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen. Foto: Martin Schöne

Diese bringt nachfolgeinteressierte Unternehmer, die ihren Betrieb etwa aus Altersgründen verkaufen möchten und Existenzgründer zusammen, die einen bestehenden Betrieb übernehmen wollen. Es ist möglich, Inserate einzustellen oder nach passenden Angeboten zu suchen. Es handelt sich dabei um eine Gemeinschaftsinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums, der KfW Bankengruppe, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.

Angebote und Gesuche

Ein kurzer Test des Angebots zeigt, für beide Seiten finden sich Inserate im Saale-Holzland-Kreis. So sucht etwa ein Interessent ein Hochbauunternehmen zur Übernahme mit maximal 20 Angestellten. Auf der Angebotsseite hingegen finden sich drei Einträge. Bereits seit April 2019 wird etwa ein Friseursalon in Eisenberg zum Kauf angeboten: „Fester Kundenstamm, circa 45 Quadratmeter, in günstiger Lage. Erweiterung mit Kosmetik oder Fußpflege möglich“, heißt es da. Auf den 31. Januar 2020 datiert hingegen ein Inserat, das eine ehemalige Bäckerei in zentraler Lage in einer Kleinstadt im Saale-Holzland zur Pacht oder zum Kauf anbietet. Das jüngste Angebot ist zwei Wochen alt und hier kann ein hiesiges Augenoptikergeschäft von einem potenziellen Nachfolger käuflich erworben werden. Beschrieben wird es als Traditionsgeschäft in unmittelbarer Nähe zum Augenarzt und mit guter Verkehrsanbindung. Mehr findet sich zumindest aktuell nicht.

Es scheint, als sei die Nutzung dieses Portals im Saale-Holzland-Kreis entweder noch nicht nötig – die Nachfolgeproblematik für die Unternehmen also weniger drängend als anderswo – oder die örtlichen Handwerks-Unternehmer nutzen bei ihrer Suche nach einem Nachfolger andere Kanäle.

Schon 2019 hieß es in einem OTZ-Bericht über die Unternehmensnachfolge, in Thüringen würden allein in den folgenden fünf Jahren etwa 3100 Unternehmer einen Nachfolger suchen.