Wer hat das schönste Bild vom Saale-Holzland gemacht?

Unter dem Titel „Zuhause im Saale-Holzland“ startete am 1. März der Fotowettbewerb der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland.

Bis zum Einsendeschluss am 31. Mai dieses Jahres gingen insgesamt 198 Bilder bei der RAG ein, die in den Kategorien „Natur, Wald und Tiere“, „Lieblingsplätze/-orte“, „Leben im Saale-Holzland“ sowie „Gebäude/Lost Places“ unterschieden werden. Auch zahlreiche Jugendliche beteiligten sich am Wettbewerb. Eine Jury, bestehend aus RAG-Vertretern, einem Mitglied des Jugendbeirates und dem Kulturförderer des Saale-Holzland-Kreises, traf zu ihrer Sitzung am 16. Juni eine erste Vorauswahl. Jedes Jury-Mitglied hatte die Möglichkeit, zwölf seiner Favoriten auszuwählen. Auf diese Weise schafften es mehr als 80 Bilder in die Endrunde. Diese sind nun auf der Onlineplattform öffentlich zur Abstimmung gestellt. Bis zum 15. Juli kann man für seine Lieblingsbilder votieren.

Für die Publikumssieger winken Preise im Wert von insgesamt 1500 Euro. Die offizielle Preisverleihung ist im Rahmen der Litera-Tour am 6. November im Landratsamt Eisenberg vorgesehen, verbunden mit einer Ausstellung der schönsten Bilder. Zudem soll ein Kalender für das Jahr 2021 entstehen.

Abstimmen unter: www.ragsh.de/fotowettbewerb/abstimmung