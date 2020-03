Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer wollte das Crossener Schloss kaufen?

Wie Schloss Crossen in Zukunft häufiger und vor allem regelmäßiger genutzt werden könnte, ist ein Thema, das Gemeinde und Gemeinderat schon seit Jahren beschäftigt. Seit die Gemeinde mit Hilfe von Landesmitteln das Schloss in eigenen Besitz übernehmen konnte, drängt das Thema noch stärker. Der Verein „Freunde und Förderer des Schlosses Crossen“ arbeitet an einem Konzept für die Nutzung.

Im Gemeinderat trat zudem ein grundsätzlicher Streit zutage, wie mit dem Schloss umzugehen ist. Vertreter des Schlossvereins hielten Teilen der Gemeinderats-Vertreter vor, sie würden sich für das Schloss kaum interessieren und bei Veranstaltungen viel zu wenig präsent sein. Zu Konzerten etwa kämen Menschen aus Jena, Gera oder Leipzig. „Aber praktisch keiner aus Crossen“, so Andreas Roßmann, zweiter Vorsitzender des Vereins. AfD-Kritik, dass Crossen selbst gekauft hat Aus den Reihen der Fraktion 24, war zu hören, dass unter anderem die Entscheidung des letzten Gemeinderats, das Schloss mit Landeshilfe zu kaufen, zum Erfolg der Opposition bei der Gemeinderatswahl beigetragen habe. Zur Fraktion 24 gehören Abgeordnete der Bürger für Crossen, der Feuerwehr und der AfD. Fraktionsmitglied Andreas Handwerck (AfD) sagte, es habe mehrere Kauf-Interessenten gegeben – er könne nicht verstehen, warum die Gemeinde selbst gehandelt habe. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) bezeichnete diese Argumente als wenig seriös. Ein Interessent aus der Schweiz, der als Vermögensverwalter arbeite habe zwar Crossen besucht und Interesse gezeigt, das Schloss aber nie von innen gesehen und antworte inzwischen nicht mehr auf Nachfragen, sagte der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Maruschky. Handwerck beharrte im Gemeinderat darauf, dass der Schweizer namens Alain Papet nach wie vor Interesse habe. Papets Frau stammt offenbar aus der Elstertal-Gemeinde. Ehemalige AfD-Landesvorsitzende soll Interesse gehabt haben Eine andere Interessentin war offenbar Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Auch ihr Name wurde erstmals im Gemeinderat öffentlich genannt, obwohl das Kauf-Interesse aus der Zeit vor dem Verkauf an die Gemeinde Bad Köstritz stammt. Im Zuge der geplanten Gebietsreform hatten sich Crossen und Bad Köstritz zusammenschließen wollen. Das Vorhaben scheiterte letztlich, weshalb die Gemeinde Crossen mit Landeshilfe doch noch selbst kaufte. Vor etwa drei Jahren hatte es häufig geheißen, man habe einen Erwerb aus dem Umfeld der sogenannten Reichsbürger verhindern wollen und deshalb die Schützenhilfe aus Bad Köstritz eingefädelt. Von Sayn-Wittgenstein, die zwischenzeitlich Vorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein war und im Landtag von Schleswig-Holstein sitzt, wurde Ende August 2019 aus der AfD ausgeschlossen. Zwei Monate zuvor war sie als Landesvorsitzende noch wiedergewählt worden. Die Bundespartei hatte ihr zu große Nähe zu rechtsextremen Vereinen vorgeworfen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein aus dem Umfeld der Reichsbürger stritt von Sayn-Wittgenstein stets ab. Es gebe keine Erklärung dafür, dass ihr Name im Umfeld der Gründungsversammlung aufgetaucht sei, sagte sie 2017 den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vom AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland war sie zuletzt als „falsche Fürstin“ bezeichnet worden – eine Anspielung auf die umstrittene Herkunft ihres Fürstentitels. Eine Anfrage bei Frau von Sayn-Wittgenstein zu ihrem Interesse am Schloss blieb bis zum Montagabend noch unbeantwortet. Nutzungskonzept mit drei Teilen Gesprochen wurde in der Tat auch noch über das Nutzungskonzept des Vereins. Das soll im Groben aus drei Teilen bestehen, weil sich für eine Gesamtnutzung wohl kein Interessent finden werde: Vorsitzender Maruschky sagte, man wolle eine Erlebniswelt Mitteldeutschland auf der Nordseite gestalten. Das solle der erste Baustein sein. Ähnliche Konzepte funktionierten anderswo sehr gut. Ein Teil der Anlage könnte zu Wohnraum, ein anderer zu einer Herberge umgebaut werden. Zweiter Baustein soll eine museale Ausgestaltung der jüngeren Geschichte des Schlosses sein, die insbesondere die Lehrerausbildung zu DDR-Zeiten zeigen soll. Hierzu soll auch der Havariebunker der SED-Bezirksleitung gehören, der sich auf dem Schloss befindet. Dritter Baustein soll die Nutzung von Saal, Musikzimmer, Wandelgängen und Innenhof für Veranstaltungen sein. Hier ist man derzeit dabei, die Brandschutzbestimmungen des Kreises zu erfüllen. Jörg Henke (AfD) monierte, dass die Unterlagen zum Schloss derzeit beim dafür zuständigen Ingenieurbüro liegen. „Obwohl die Gemeinde der Eigentümer ist und wir deshalb die Unterlagen bei uns haben sollten.“ Bürgermeister Berndt erklärte, das Vorgehen erspare Zeit und Aufwand bei der Erfüllung der Brandschutz-Auflagen. Beim Land habe man eine 100-Prozent-Förderung für die Sanierung der Gebäudeteile beantragt.