Wie der Vater, so der Sohn: Beide Männer ohne Führerschein in Eisenberg unterwegs

Eisenberg. Erwischt: Ein 25-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs und tappte in eine Polizeikontrolle. Später kam sein Vater hinzu - der ebenfalls keine Fahrerlaubnis besitzt.

Ein 25-Jähriger ist Sonntagnachmittag in Eisenberg kontrolliert worden. Der junge Mann wurde samt seines VWs in der Jenaer Straße gestoppt. Nachdem die Polizisten die Fahrerlaubnis forderten, verstrickte sich der 25-Jährige immer mehr in Widersprüche. Nachdem er zuerst erklärt hatte, dass er den Führerschein zu Hause vergessen habe, wollten die Beamten mit zu seiner Wohnung fahren. Dann jedoch fiel dem Mann ein, dass sich seine Fahrerlaubnis doch noch in Mazedonien befände. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis habe.

Nun hätte er seinen Heimweg zu Fuß antreten müssen. Als allerdings sein Vater kurze Zeit später vor Ort eintraf, um sowohl sein Fahrzeug als auch seinen Sohn abzuholen, konnte auch er nur einen mazedonischen Führerschein vorweisen. Da der Mann aber bereits seit über zwei Jahren in Deutschland lebt, hätte er diesen umschreiben lassen müssen.

Nun musste auch der 48 Jahre alte Mann den VW stehen lassen und durfte seinen Sohn zu Fuß begleiten.

