Wie entsorge ich FFP2- und OP-Masken richtig?

FFP2-Masken oder OP-Masken sind mit den neuen Corona-Regeln jetzt Pflicht in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen, Bussen und Bahnen. Beide Arten von Mund-Nase-Bedeckungen sind Einwegmasken, die nach dem Gebrauch zu entsorgen sind. Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie in unserem Blog

Bei 83.000 Einwohnern im Saale-Holzland-Kreis wären das Zehntausende Masken am Tag, an die zwei Millionen in einem Monat. Doch wohin damit? „Masken gehören in den Restmüll“, sagt Ingo Kunze, der Werkleiter des Dienstleistungsbetriebs im Saale-Holzland-Kreis auf Nachfrage unserer Redaktion. Also in die schwarze Tonne, die jeder Haushalt hat.

Kein Ansteckungsrisiko für Mitarbeiter bei Müllentsorgung

„Da der Restmüll regelmäßig der Verbrennung zugeführt wird, werden diese Schutzartikel gefahrlos beseitigt“, versichert Kunze. Für den Saale-Holzland-Kreis organsiert der Zweckverband Restabfall Ostthüringen (ZRO) die Verbrennung des Inhalts aus der schwarzen Tonne in Verbrennungsanlagen in Zorbau und Leuna in Sachsen-

Anhalt. Eine Gefährdung für die Mitarbeiter der Müllentsorgung durch möglicherweise verseuchte Masken besteht aus Sicht des Werkleiters im Dienstleistungsbetrieb des Kreises nicht, wenn sie die schwarzen Tonnen der Haushalte leeren. Denn den Mitarbeitern der Müllabfuhr sei untersagt, mit der Hand in den Tonnen zu „wühlen“.

„Das war schon vor Corona so, da beispielsweise Infektionsgefahren durch entsorgte Spritzen im Hausmüll bestehen könnten“; erläutert Kunze. Wenn der Inhalt der Tonne und Container vor der Leerung gesichtet werden muss, damit Abfälle und Restwertstoffe tatsächlich getrennt und abgefahren werden, dann sei ein manueller Eingriff in den Abfall unbedingt zu verhindern.

So besagen es die Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der zuständigen Berufsgenossenschaft. Falls der Inhalt von Tonnen und Containern nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe gesichtet werden muss, dann ist dies mit Zangen oder Greifern zu erledigen.