Wie falsche Enkel die Corona-Angst ausnutzen

Weil der Stadtrodaer Seniorenbeirat seinen wöchentlichen Sprechtag im Hexenhaus derzeit coronabedingt nicht anbieten kann, habe man einen Homeoffice-Sprechtag für Senioren eingerichtet. Darüber informiert Beiratsvorsitzender Wolfgang Main.

Jeden Donnerstagvormittag hält sich nun ein Mitglied des Beirates für telefonische Anfragen bereit. Ansprechbar seien alle Mitglieder in diesem Zeitraum. Die Telefonnummern der sieben Beiräte finde man in einem Flyer des Seniorenbeirates, die in der Tourist-Information aber auch in der Seniorenbegegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt/Volkssolidarität am Schützenhaus ausliegen.

In diesem Zusammenhang warnt der Beirat vor kriminellen Kontakten und Anrufen. So soll es Personen gegeben haben, die eine sofortige Corona-Impfung beziehungsweise eine Impfung zu Hause für horrende Summen angeboten hätten. „Bitte fallen Sie nicht auf diesen Trick herein“, mahnt Wolfgang Main. Ebenso seien Fälle bekannt, in denen Anrufer sich am Telefon als Krankenhausmitarbeiter ausgeben. Sie teilen mit, dass ein Angehöriger schwer an Corona erkrankt sei und dringend ein teures Medikament benötige, das die Krankenkasse nicht zahle. In bekannten Fällen sei es um 20.000 Euro gegangen, so Main.

Kontakt: donnerstags, 9-11.30 Uhr, unter Rufnummer 0176-93 59 47 72