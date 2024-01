Wie miteinander geredet wird, macht den Unterschied

Proteste von Bauern, Mitarbeitern von Speditionen und Handwerkern an der Bundesstraße 7 in Eisenberg.

Nichts spricht dagegen, wenn Menschen friedlich und vernünftig ihre Meinung auf offener Straße kundtun. Schwierig wird es nur dann, wenn eine offene und ehrliche Kommunikation kaum möglich scheint. Nicht einfach gestalteten sich am 8. Januar die Gespräche im Saale-Holzland-Kreis für uns Berichterstatter mit denen, die an den Bauernprotesten teilnahmen. Sofern es überhaupt zum Gespräch kam.

Mit „der Presse“ wollte man von vornherein nicht reden. Nur ganz wenige Demonstranten ließen sich auf Nachfragen ein. Seinen Namen wollte fast niemand nennen und schon gar nicht später in der Zeitung und im Internet lesen. Der Wunsch wurde geäußert, die Fahrzeugkennzeichen auf den Pressefotos unkenntlich zu machen. Auf mehrfaches Nachfragen in Gruppen von Protestlern, ob nicht einer seine Meinung äußern und erklären möchte, warum man sich bei minus 7 Grad stundenlang auf die Straße stellt, herrschte nur Schweigen.

Es wurde dafür ein wenig gewitzelt, gefrotzelt, mit Klischees gespielt. Man habe keine (rechts)radikale Einstellung, wurde ohne diesbezügliche Nachfrage erklärt, und im nächsten Moment war von einem Demonstranten zu hören, dass er die NPD wählen würde, wenn er könnte. Was soll man davon halten? Wie lässt sich so ein Verhalten einordnen? Das macht die Situation für uns Presseleute nicht einfacher. Ohne vernünftige Gespräche, Hintergrundinformationen und einen ehrlichen Austausch ist es jedenfalls schwer, einen Artikel zu schreiben, der die jeweilige Situation bestmöglich beschreibt. Wie kommuniziert wird, macht also definitiv einen Unterschied. Am Ende gebührt es zumindest die Höflichkeit, auf eine Frage zu antworten. Und wenn diese Antwort nur lautet: Zu diesem Thema möchte ich mich nicht äußern. Stumm bleiben, wegschauen, belächeln sind keine Optionen.