Wie viel Geld im Saale-Holzland zum Leben bleibt

Blick in die Geldbörse. Bei Einkommen und Lebenshaltungskosten gibt es in Deutschland große regionale Unterschiede.

Eisenberg Eine Online-Jobbörse vergleicht Gehälter und Lebenshaltungskosten in deutschen Landkreisen

Eisenberg. Darüber, wie viel Geld am Ende des Monats vom hart verdienten Gehalt übrig bleibt, entscheidet nicht nur dessen Höhe, sondern auch die Höhe der Lebenshaltungskosten am jeweiligen Standort. Sowohl Gehälter als auch diese monatlichen Fixkosten fallen deutschlandweit recht unterschiedlich aus, sodass sich zwischen den Regionen teils erhebliche Unterschiede beim letztlich verfügbaren Einkommen ergeben. Das Online-Portal Stepstone hat diese in einer landesweiten Analyse gegenübergestellt - auch für den Saale-Holzland-Kreis, wobei die Zahlen ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen sind.