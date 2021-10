Wieder Wein an der Elster?

Angelika Munteanu über die Dorfentwicklung für eine ganze Region.

Die Gemeinden an der Wethau westlich von Eisenberg haben vorgemacht, wie es funktioniert die Dorferneuerung für eine ganze Region anzukurbeln. Die Region im Elstertal von Bad Köstritz bis Ahlendorf zieht nach. Zehn Orte am Fluss sind gemeinsamer Förderschwerpunkt für die Dorfentwicklung. Was alles getan werden müsste, dazu hatten die Einwohner schon beizeiten ihre Wünsche zusammengetragen. Ideen wurden geboren, wie man den Tourismus an der Elster ankurbeln könnte. Abzustellende Mängel an Infrastruktur, Internetanbindung und im öffentlichen Verkehr wurden ausgemacht. Auch Mängel in der Nahversorgung, in der Löschwasserversorgung und Probleme beim Hochwasserschutz wurden in einigen Orten festgestellt. Und so manches Dorf drücken der Leerstand und der Verfall von Wohnhäusern, nachdem die Eigentümer den Ort verlassen haben. Viel zu tun also in den nächsten Jahren im Elstertal, um die Wünsche der Bewohner mit Hilfe von Fördermitteln zu verwirklichen. Denn – so das Ziel – die Region soll nachhaltig lebens- und liebenswert entwickelt werden. Und vielleicht wird in der gerade einmal 500 Meter langen Siedlung Rosenthal sowie einst bald auch wieder Wein angebaut.