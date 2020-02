Windräder blasen Gewerbesteuern nach Schkölen

Einstimmig hat der Stadtrat von Schkölen zur jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für dieses Jahr und den Finanzplan bis einschließlich 2023 auf den Weg gebracht. „Die Stadt hat sich positiv entwickelt“, bilanzierte Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI) den Etatentwurf.

Mit 3.662.700 Euro steigt der Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr (3.506.900 Euro) an. Das Volumen des Vermögenshaushaltes sinkt von 1.613.600 Euro in 2019 auf nun 962.300 Euro in 2020. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt somit 4.625.000 Euro (Vorjahr 5.120.500 Euro).

Hebesätze für Grundsteuer A und B werden angehoben

Mit angesetzten 1,1 Millionen Euro stellt die Gewerbesteuer die größte Einnahme dar. „Der Hauptanteil davon sind unsere Windräder“, so Darnstädt. Schkölen könne für sich aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien viele positive Effekte ziehen, betonte der Bürgermeister. „Wir bestreiten damit ein großes Stück unserer Zukunft.“ Während der Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 400 Prozent stabil bleibt, steigt er für die Gewerbesteuer A (von 271 auf 290 Prozent) und für die Gewerbesteuer B (von 389 auf 400 Prozent) leicht an. Rund 7000 Euro Mehreinnahmen werden dadurch erwartet.

„Die einzige Kontinuität bei den Zuwendungen des Freistaates ist, dass sie sinken“, kommentierte Darnstädt die Zahlen. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich in diesem Jahr nur noch auf rund 200.000 Euro, im vergangenen Jahr gab es noch 320.700 Euro vom Land. Grund für den Rückgang sind die hohen Steuererlöse Schkölens im Jahr 2018, das als Berechnungsgrundlage dient.

Eine Finanzspritze erhofft sich die Einheitsgemeinde durch das von Rot-Rot-Grün angekündigte Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft, das Schkölen rund 110.000 Euro extra in die Kassen spülen könnte. Allerdings ist die Gesetzesvorlage noch nicht im Landtag eingebracht, und: „Bis im Land wieder Sach- und Fachfragen im Mittelpunkt stehen, wird es wohl noch eine Weile dauern.“

Hohe Steuerkraft bedeutet höhere Kreisumlage

Auf der Ausgabenseite steigen die Personalkosten um rund 120.000 Euro auf nun 920.000 Euro. „Auch die Kreisumlage belastet uns“, sagt Matthias Darnstädt. Da die Steuerkraft 2020 wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen in 2018 deutlich gestiegen ist, sind in diesem Jahr auch deutlich höhere Umlagen an den Landkreis zu entrichten. „Ich gehe aber davon aus, dass sich diese Zahlen noch bewegen werden – hoffentlich nach unten.“ Denn sollte der Landtag besagtes Kommunalinvestitionsgesetz beschließen, bekäme auch der Landkreis rund 2,2 Millionen Euro zusätzlich.

Über 800.000 Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren, fast die Hälfte der Summe für den ländlichen Wegebau am Sausdorfer Weg. „Wir stecken zudem große Hoffnungen in das Thema Dorferneuerung“, so Darnstädt. Für die Region Poppendorf, Wetzdorf, Rockau und Mertendorf bereitet man die Aufnahme in das Förderprogramm vor. „Die Entscheidung darüber sollte in diesem Jahr fallen.“

Den Fokus wolle die Stadt in diesem Jahr zudem auf das Thema Löschwasser legen. „Der Wal ist als Löschwasserreserve nicht mehr verfügbar.“ Nun gelte es, andere Möglichkeiten, die es durchaus gebe, verfügbar zu machen.

Optimistisch blickt der Bürgermeister auf die Schulden-Entwicklung der Stadt, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei rund 136 Euro. „Wenn wir die Tilgung so fortführen, könnten wir in den nächsten drei Jahren schuldenfrei sein“, betonte Darnstädt.

Geplante Investitionen in Schkölen 2020

Baumaßnahme Sausdorfer Weg (392.600 Euro)

Baumaßnahme Kämpfmühlenweg (173.600 Euro)

Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (44.300 Euro)

Sanierung Barockkirche Schkölen (40.100 Euro)

Sanierung Teiche (40.000 Euro)

Erstellung Entwicklungskonzept Dorferneuerung (31.000 Euro)

Reparatur/Sanierungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Dothen (20.000 Euro)

Erstellung/Überarbeitung Flächennutzungsplan (20.000 Euro)

Rückbau Gebäude Taubenherd 8 (12.000 Euro)

Baukostenzuschuss ZWE (10.700 Euro)

Planungsleistung/Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Dothen (10.000 Euro)

Unterstützung bei Dachsanierung Kindergarten Schkölen (8400 Euro)

Renovierungsarbeiten/Zaunbau Kindergarten Hainchen (6600 Euro)

Einbau Akustikdecke Kindergarten Dothen (5000 Euro)

Reparatur/Sanierungsarbeiten Dorfstube Poppendorf (5000 Euro)

Sanierung kommunale Wohnungen (5000 Euro)