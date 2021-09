Wlan-Zugang für Menschen der besonderen Wohnform in Hermsdorf

Hermsdorf. ASB-Kreisverband Saale-Holzland-Kreis bekommt über die Aktion Mensch 5000 Euro für die Errichtung des Wlans in Hermsdorf

Im Wohnheim des ASB-Kreisverbandes Saale-Holzland-Kreis in der Hermann-Danz-Straße 14 in Hermsdorf – einer Einrichtung der besonderen Wohnform – ist die Freude groß: Noch im Oktober sollen die Bewohner Wlan, also ein Drahtlosnetzwerk, erhalten.

„Bisher hatten sie nicht wirklich einen Internetzugang“, sagt Claudia Kirchner, die Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes Saale-Holzland-Kreis. „Damit unsere Bewohner nicht hinterherhängen und sich im Internet informieren können, haben wir über das Förderangebot ‘Internet für alle’ der Aktion Mensch Fördergelder beantragt und 5000 Euro für die Errichtung des Wlans erhalten“, sagt sie. Zusätzliche 5000 Euro gab es für Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen für die Bewohner. Die Schulungen werden im tatsächlichen Lebensumfeld im Wohnheim stattfinden und seien ganz praktischer Art, sagt Claudia Kirchner. „Da geht es um Fragen wie ‘Wie mache ich das mit dem Internet? oder Was ist das für eine App?“ Auch über mögliche Gefahren im Netz soll aufgeklärt werden. „Das müssen unsere Bewohner lernen.“

