World Cleanup Day: Hotelteam legt schon vorher los

Beate Schorsch, Unternehmerin in Eisenberg.

Eisenberg. Großer Stadtputz „Eisenberg räumt auf“ am 19. September.

Beate Schorsch fordert nicht nur, dass es in Eisenberg vorwärts geht. Sie packt auch tatkräftig mit an. „Beim Großputz ,Eisenberg räumt auf’ sind wird natürlich mit dabei“, sagt die Unternehmerin aus der Innenstadt. Mit „Wir“ meint sie sich selbst und ihr Hotelpersonal vom Trendtino und vom MyCityHotel in Eisenberg. Gemeinsam wollen sie bereits vor dem für Samstag organisierten großen Stadtputz aktiv werden. „Am Samstagvormittag können wir nicht dabei sein, da wir zu dieser Zeit arbeiten“, erläutert Beate Schorsch. Deshalb soll bereits zuvor geputzt werden, heute oder morgen nach Feierabend.