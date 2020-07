Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Leben in Veränderung

Vorige Woche kamen wir wieder zurück aus unserem zweiwöchigen Urlaub. Der erste Gang meiner Frau geht traditionell immer in den Garten. Schon ein oberflächlicher Anblick machte deutlich, was sich in diesen beiden Wochen alles verändert hatte.

Ein Farbenmeer der vielen Blumen blickte uns an, auf meinem kleinen Teich blühten die Seerosen, die Tomaten waren im Gewächshaus gewachsen und auch der Rasen hatte mächtig zugelegt. Allerdings waren auch genau in dieser Zeit die Erdbeeren reif geworden, worüber sich die Enkelkinder sehr gefreut hatten.

Für uns war es indes zu spät für die Erdbeerernte. Erstaunlich, was alles in dieser kurzen Zeit gewachsen war und wie sich alles verändert hatte. Glücklicherweise kann man sich in diesem Jahr nicht um fehlenden Regen beklagen, so das neben Sonne auch genügend Wasser da ist. Es ist einfach spannend, wenn man diese Veränderung in Gottes Schöpfung ganz bewusst miterlebt. Natürlich hat Veränderung auch etwas mit „Endlichkeit“ zu tun. Gerade bei meinen Seerosen, die maximal drei bis fünf Tage blühen, wird mir das immer wieder schmerzhaft bewusst.

So ist es auch in unserem Leben. Nicht jede Veränderung hat ein Happy End. Gerade die Corona-Zeit machte das deutlich. Doch Gott hat es in seiner Schöpfung so angelegt, dass es unterschiedliche Lebensphasen bei uns Menschen und in der Natur gibt. Alles ist vergänglich und es gibt immer wieder einen Neubeginn. Ja, das ist das Schöne an seiner Schöpfung.

Aber nun mache ich erstmal Schluss, um ein paar schöne Heidelbeeren aus dem Wald zu holen, denn die waren wiederum vor unserem Urlaub noch nicht reif...