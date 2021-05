Wüste Schlägerei endet in Crossen mit fünf Verletzten

Crossen. Eine Aussprache endete mit blauem Auge, fehlenden Zähnen, Platzwunden und mehrere Anzeigen

Am Sonntagabend mussten mehrere junge Leute am Bahnhof in Crossen laut Polizei spüren, dass Gewalt keine Lösung ist. Eigentlich wollte man sich auf neutralem Boden aussprechen und Diskrepanzen aus der Welt schaffen. Doch dieses Vorhaben schlug vollkommen fehl. Nachdem das ruhige Gespräch in eine verbale Streitigkeit ausartete, gipfelte diese zum Schluss in einer wüsten Schlägerei.

Deren Ergebnis waren dann fünf verletzte Personen, von einem blauen Auge bis hin zu fehlenden Zähnen und Platzwunden am Kopf. Eine 33-Jährige musste anschließend sogar in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Ergebnis der eigentlichen Aussprache war letztendlich, neben den Verletzungen, mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung.

