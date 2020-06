Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„WUM“ gibt Konzert im Denkmalhof Gernewitz

Der Förderkreis des Denkmalhofes Gernewitz hält an seiner Kulturinitiative in Corona-Zeiten fest: Nach dem erfolgreichen Neustart der Veranstaltungsreihe „Kulturmittwoch“ am 3. Juni mit der Geraer Band „von Reuzz“, lädt heute, 17. Juni, nun die Band „WUM“ ab 18 Uhr in den Innendorf des Denkmalhofes Interessierte zu einem Konzert ein. Das Repertoire der aus dem Holzland stammenden Band umfasst Songs, Balladen und Klassiker.

Der Eintritt ist kostenlos, betonte Denkmalhofchefin Marion Schöbel. Sie zog auch eine überaus positive Bilanz zum Konzert mit der Geraer Band. 65 Gäste habe man an dem Abend gezählt, es habe keinerlei Probleme wegen der Corona-Auflagen gegeben. „Es war ein sehr entspannter und für die Gäste erlebnisreicher Abend.“