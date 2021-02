Blick in ein Corona-Testzentrum einer Klinik. (Symbolbild)Corona Test

Eisenberg/Stadtroda 1607 Menschen in Quarantäne

Eisenberg/Stadtroda. Die Corona-Lage im Saale-Holzland-Kreis bleibt angespannt. Am Freitag gab das Gesundheitsamt des Landkreises bekannt, dass es am Vortag 32 neue Corona-Fälle verzeichnet hat. Die Zahl der aktiven Infektionen in der Region sei damit auf 296 gestiegen, 2447 Fälle gelten als beendet.